《联合国宪章》：耄耋之年，老了吗？

前美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)在由俄罗斯主持的纽约安理会会议上举起《联合国宪章》。 EPA/JUSTIN LANE

就在《联合国宪章》庆祝颁布80周年之际，以色列、伊朗和美国之间“恰逢其时”地爆发导弹战，俄罗斯也继续着对乌克兰的全面入侵。这份架构联合国的基础条约写了什么？世界各国是否还一直尊重这份文件？

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八十年前的6月26日，《联合国宪章》外部链接签署诞生了。如今，它往往是在导弹袭击、入侵，甚至是领土吞并的新闻中被提及-因为事件违反了宪章原则。在当今的国际政治背景中，《联合国宪章》究竟还保有什么作用？我们通过以下五个问题给出答案。

《联合国宪章》是什么？

《联合国宪章》是联合国的创始文本，最初于1945年6月26日由50个国家在第二次世界大战结束时的旧金山会议上签署，并于同年10月24日生效。

《联合国宪章》构成了当代国际法的基础，阐明了后者的基本原则，其中包括国家主权、各国法律地位平等、禁止使用武力(自卫原因或安理会决议除外)、尊重人权以及国际合作。

《联合国宪章》内容分为19章，共111条。从某种程度上说，它是“多边体系宪法”。所有联合国成员国都必须同意并遵守这一具有约束力的国际条约。

该宪章还为其他历史性条约做了铺垫，比如1948年的《世界人权宣言》以及最近签署的《2024年未来公约》。

>> 另请阅读我们关于联合国80年前诞生背景的文章：

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宪章用途何在？

其首要目标是促进世界和平。联合国安理会-特别是其五个常任理事国：中国、美国、法国、英国和俄罗斯-主要负责这项工作。在当下冲突空前频繁的时代，我们很难说联合国在这一使命中“取得了成功”。

日内瓦国际关系及发展高等学院国际法教授文森特·切泰尔(Vincent Chetail)表示：“面对俄罗斯、美国和以色列单方面使用武力的现实，我们往往对和平与安全前景感到悲观。但在技术合作领域，我们取得了许多成功，只不过后者的可见度较低。”

《联合国宪章》还为卫生、电信和气象等多个其他领域的国际合作奠定了基础。这项工作主要授任于联合国各技术机构，而这些机构的总部大多设在日内瓦。

如今违反宪章的情况是否愈演愈烈？

以色列和美国对伊朗核计划展开攻击，俄罗斯对乌克兰持续入侵-只要关心一下时事，人们很容易有这种印象：《联合国宪章》不再像过去那样受到尊重。

“我们确实有这种感觉。但如果我们退一步来看，就会发现大国违反国际法并非新鲜事。”文森特·切泰尔解释道。

几十年来，一直有大国在各种冲突中藐视该宪章的情况，比如：1950年的朝鲜战争、1960年代的越南战争和美国的干预、1979年苏联对阿富汗的入侵，以及2003年华盛顿及其盟友发动的伊拉克战争。

文森特·切泰尔表示，如今违反宪章的行为比以往任何时候都更加引人注目，而这与社交媒体的使用不无关系。公众对国际法的认识和了解也比以前更加深入，谴责违法行为的呼声也更强烈。

“如今最令人担忧的是，我们发现大国在违反国际法时，甚至懒得为自己做辩解或树立合法的形象。”切泰尔教授补充道。

各国通常会援引《宪章》第五十一条，以保障自身在遭受“武装攻击”时享有自卫权。但如果一方以自卫为由发起战争，但对抗的是并不成立的威胁，这便是对第五十一条规定的滥用。

研究人员表示，各国政府以政权更迭为由为其使用武力辩护，美国、俄罗斯和以色列近年来在不同情况下都这样做过。这些事实都体现出了第五十一条被滥用的趋势。

1945年4月25日至6月26日，旧金山会议期间，50个国家的代表团就《联合国宪章》的内容展开讨论。 KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

宪章如今还重于泰山吗？

各国一再援引《宪章》为自己辩护或辩解，这一事实显示出一点：《联合国宪章》依然有着重要的象征意义。例如，中国经常援引《宪章》中规定的主权和不干涉原则，以反驳对其不尊重人权的批评-哪怕这些批评就来自于联合国。

对于包括瑞士在内的一些小国而言，《联合国宪章》尤为重要。“强国可以满足于最强者的法律。而《联合国宪章》则显然是相对弱小国家的稳定与安全的重要因素。”文森特·切泰尔解释道。

《宪章》和联合国也在非殖民化进程中发挥了作用，为殖民地国家的独立铺平了道路。80年间，联合国成员国数量从50个增至193个。

鸟瞰瑞法双籍艺术家Saype创作的景观巨画的《进展中的世界》(World in Progress)的。该景观位于日内瓦万国宫，画中两个孩子在描绘他们的理想世界。这幅壁画是瑞士对纪念《联合国宪章》75周年的献礼。 KEYSTONE/Valentin Flauraud

宪章可以修订吗？

宪章修改机制是存在的：宪章第108和109条分别规定了联合国宪章的修订程序及条件。宪章修正的前提是获得大会三分之二理事国和安全理事会所有常任理事国的支持。

《宪章》自创立以来，历经数次修订。其中最重大的修订之一是安全理事会非常任理事国的增加，非常任理事国数目从6个增至10个。另一个例子是联合国经济及社会理事会成员国的扩大，其成员国数目从18个增至27个，随后又增至54个。

如今，要求进行更广泛修订的呼声此起彼伏。联合国宪章改革联盟(Coalition pour une réforme de la Charte de l’ONU ，英外部链接)正在呼吁召开一次全体大会，以彻底修订宪章文本。

巴西、南非和印度尤其支持这一提案。但处于争论核心的安理会则因其常任理事国的否决而陷入瘫痪。只有对《宪章》进行修订才能改变安理会的构成，其目前的成员构成反映的是二战后的力量平衡。

没有人认为废除否决权是现实之事。然而，增加常任理事国席位，例如纳入非洲或南美国家，或许能吸引来国际社会的某些力量。

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：郭倢/dh)