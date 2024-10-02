“数”说国际都市日内瓦

联合国欧洲总部前的日内瓦万国广场上，“断腿椅”雕塑业已修复，游人有幸再睹真容。 Keystone / Martial Trezzini

日内瓦是联合国欧洲总部的所在地。它同时还吸引了许多非政府组织和跨国公司，也有来自世界各地的人们到此工作。瑞士资讯swissinfo.ch通过一组数据对联合国的欧洲总部所在地进行了解读。

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过去十年间，日内瓦的跨国公司数量翻了一番，非政府组织的数量也急剧上升。据Fondation Pour Genève(“为了日内瓦”基金会)去年十二月发布的研究报告显示，这些机构来此是为了寻求“一个机构生态，该生态中的各个机构自立自强，互为补充并开展对话”。

461

据日内瓦州统计局(OCSTAT)的数据显示，2023年在日内瓦共有38个国际组织和461个国际非政府组织。其中有一些耳熟能详，如绿色和平组织(Greenpeace)、无国界医生组织(Médecins sans frontières)和世界自然基金会(WWF)，而另一些则名不见经传，如Acces Now(“即刻获取”，一个为身处危境的社群争取信息权的组织)，或Frontline Aids(“艾滋前线”)。

这些组织可分为五大类，分别是：人道主义行动、经济、卫生、和平与环境。它们的职能不仅涉及国际外交(和平、安全、人权)，也涉及科技领域(卫生、科学、电信)以及经济、社会和环境领域。 有些国际组织还同时涉足多个领域，职能具有跨界性 – 如知识产权相关职能。

外部内容

41%

日内瓦的国际化也体现在人口组成的多样化，其居民来自众多国家。2022年，该州41.3%的居民来自外国，其中72%来自欧洲国家。外籍人员主要来自于以下十个国家(以人数从多至少依次排列)：法国、葡萄牙、意大利、西班牙、科索沃、英国、巴西、乌克兰和美国。

外部内容

此外，在日内瓦的瑞士藉居民中约有47%持有外国护照：日内瓦州的所有居民中有近三分之二持有非瑞士护照。

36’000

截至2023年底，在日内瓦州共有38个国际组织，其中24个签订了总部协议，享受税收优惠。

这些组织共提供了28730个就业岗位(该数字十多年来首次下滑)，此外还有4025人为联合国和其他国际组织的常驻团工作。设在日内瓦的461个国际非政府组织共聘用了3276人。

所有这些机构，再加上各国领事馆(共198名雇员)，总计在日内瓦创造了约36000个就业岗位。

2’133

2019年，在日内瓦共有2133家跨国公司。这一数字自2008年以来增长飞速：当年日内瓦跨国公司的数量还只是931家，其中754家是外国公司。不仅跨国公司的数量在五年内增长了近130%，其创造的就业机会也增加了56%，从76177个增至119169个。2008年至 2019年间，跨国公司在瑞士所有机构中的占比从19%提高到39%，就业岗位占比也从 40%提升到52%。

外部内容

日内瓦州约37%的就业岗位为跨国公司所提供，主要是涉及脑力、科研工作或是高附加值的管理岗位。所涉的经济部门广泛，但科技、金融、贸易和钟表业依然占了重头。

大部分位于日内瓦的组织和企业属于中小规模，州内主要的就业岗位由少数几个大组织及大企业提供。例如：烟草和电子烟公司日本烟草产业株式会社(Japan Tobacco International) 、世界大宗商品贸易巨头之一托克公司(Trafigura)，以及能源贸易公司贡渥集团(Gunvor)，其主要业务中心均设在日内瓦。

56%

跨国公司创造了320亿瑞郎的附加值。日内瓦州负责财政事务的国务委员娜塔莉·丰塔内(Nathalie Fontanet)在接受瑞士法语电视台 (RTS)采访时表示，2019年，跨国公司在日内瓦州创造了213亿瑞郎的附加值，相当于该州GDP的56%，同时还创造了超过16万个就业岗位，几乎占该州的一半。

23.4亿

日内瓦的国际机构每年的纳税额达23.4亿瑞郎，其中95%以上来自跨国公司(每年22.4亿瑞郎)。在日内瓦州及其市镇一级，个人所得税约一半(52%)是来自于跨国公司的员工。

欧洲第四大旅游目的地

据欧洲最佳目的地组织(European Best Destination Organisation)的数据显示，日内瓦也将于2024年跻身欧洲五大旅游目的地之列。此年度排名由该组织与《福布斯》杂志 (Forbes USA)、《康泰纳仕》杂志(Condé Nast)和《国家地理杂志》(National Geographic)联合推出，排名依据来自172个国家的100多万名游客的选择做出。

自2022年疫情结束以来，日内瓦的旅游业有所回暖。据日内瓦州的统计数据显示，2022年的过夜人数与2021年相比几乎翻了一番，达到296.5万人次。

这一增长主要得益于外国游客的回归(增幅128%)，当然还有本地游客的不俗表现(增幅39%)。游客中40%都来自于欧洲，这也在意料之中。

而日内瓦国际接待中心(Cagi)主任亚尼克·鲁林(Yannick Roulin)则认为，尽管拥有这些优势，“日内瓦仍面临着激烈的竞争，众多旅游城市在国际上崭露头角，日内瓦若想脱颖而出，一日都不可懈怠”。

(编辑：Virginie Mangin，编译自法语：瑞士资讯中文部/gj)