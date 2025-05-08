特朗普一声令下，人道主义援助领域陷入生存危机

一名男子背着一袋美国国际开发署在埃塞俄比亚分发的小麦。2023年，美国国际开发署的预算为400亿美元，在100多个国家开展项目。 Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

人道主义援助已经有将近200年的历史，国际人道主义援助帮助数百万受灾群众获得食物、医疗和庇护；改善了全球公共卫生状况，减少了传染病的传播；为贫困地区的儿童提供教育机会；增强了全球团结和共同应对危机的能力，然而现在人道主义援助领域陷入了危机。

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特朗普上任后大规模削减了人道主义援助资金，现在受援助地区已经感受到影响，而人道援助领域的工作人员也不得不面对工作环境的巨大变化。

唐纳德·特朗普于1月20日重返白宫后，对美国国际开发署(USAID)发起了前所未有的攻击。

这位共和党人将相关责任人称为”激进的左翼疯子”，并在没有任何证据的情况下指责他们有”严重欺诈”行为。

在他的要求下，这个负责全球发展和人道主义援助的美国机构的大部分项目被暂停，进行重新评估。3月10日，美国国务卿马可·鲁比奥(Marco Rubio)宣布取消83%的援助计划。

系列报道：发展援助领域的未来 (1/3) 本文是有关人道主义援助未来的三篇系列报道中的第一篇。主题是美国和最重要的西方捐助国从这一领域的撤出。 第二篇探讨新兴国家甚至私人活动家填补资金缺口的可能性。 第三篇追溯美国发展援助的历史，展示美国如何巩固其在这一领域的主导地位。

2023年，美国国际开发署的预算约为400亿美元，在100多个国家开展了援助项目。美国的援助款占700亿美元全部发展援助支出的一半以上-其中一部分用于军事。

被叫停的项目包括向埃塞俄比亚受干旱影响和冲突地区的人口发放食品救济；以及面向海地母婴的健康计划。

华盛顿民众示威抗议解散美国国际开发署。这一消息在人道主义领域引起了震动，该领域40%的资金依赖于美国的资助。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

叫停的援助计划

美国国际开发署的解散给人道主义援助领域带来了极大的不确定性，该领域40%的工作依赖于美国的资助。

联合国内部一些组织通过美国国际开发署或直接从美国外交部获得大量资金。

这些组织包括世界粮食计划署(WFP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)、联合国艾滋病毒/艾滋病规划署(UNAIDS)和特朗普政府已决定退出的世界卫生组织(WHO)。

外部内容

根据联合国的数据，阿富汗有900多万人现在面临失去医疗保健和保障的风险。

在乌克兰，去年令100万人受益的援助金可能被暂停；苏丹的战争难民计划也面临资金枯竭的危险。

联合国以外的许多非政府组织也非常依赖于美国的捐助。由于美国政府决定终止与世界各地非政府组织的数千份合同，他们的许多项目被取消。

欲了解更多有关美国削减资金的影响，尤其是对妇女和艾滋病项目的影响，请收听我们最新一期的播客”Inside Geneva”(英)。

总部设在日内瓦的非政府组织ICVA的政策与宣传负责人艾琳·莫罗(Eileen Morrow)说：”现在，非政府组织必须做出艰难的决定，哪些项目可以保留，哪些项目必须要放弃或转给其他组织。”

“我们现在说的真是艰难的取舍，而不是精简。在资金削减之前，整个救助系统就已经处于需大于求的状态，数百万人得不到救助。”

苏丹是世界上危机最大的国家之一，将有超过50万人无法正常获得食物；在也门，约22万流离失所者无法再获得医疗保健服务。

即使不依赖于美国资助的组织也担心他们的合作伙伴会消失。在救助国，当地非政府组织非常依赖于联合国机构的物流支持。 EPA / Leni Kinzli

“晴天霹雳”

智囊团Groupe URD主任维罗妮卡·德·志福饶(Véronique de Geoffroy)说：”这对于人道主义援助领域是一个真正的晴天霹雳。国际援助组织面临着严重的财政危机。“

美国削减资金的幅度和速度来得令人措手不及。再加上正逢那些最重要的传统捐赠国也决定削减预算，这无疑是雪上加霜，令人道主义领域陷入了生存危机。

2月底，英国宣布削减发展援助支出，从占国民总收入的0.5%降至0.3%。

3月，德国新政府在商议后决定放弃其占国内生产总值0.7%的援助资金目标。

其他国家也相继宣布削减国际合作和人道主义援助，其中包括比利时、法国、瑞典和瑞士。

外部内容

许多专家警告说，援助资金的削减最终可能会导致目前尚且稳定的国家崩溃，并进一步加剧人道主义危机。

受威胁最严重的当属非洲，因为那里每两个国家的医疗开支中就有30%以上依赖于外国援助。

整个领域的动荡

除了那些直接的影响之外，目前整个人道主义援助领域也发生了翻天覆地的变化。即使是那些不依赖美国财政支持的非政府组织，也遇到了问题。

无国界医生组织(MSF)就是一个例子，该组织总预算的97%来自私人捐款。

瑞士日内瓦无国界医生组织宣传负责人塔拉克·巴赫·巴瓦布(Tarak Bach Baouab)说：”无国界医生组织并不是在真空中工作，而是在一个目前正面临崩溃的生态系统中工作。我们的活动依赖于当地的伙伴组织的辅助，而这些组织的资源现在出现了问题。”

例如，无国界医生从当地卫生部获得疫苗，需要利用联合国的包机服务，将工作人员运送到偏远或不安全的地区。

在该组织提供医疗服务的难民营中，需要在其他人道主义组织的帮助下分发水、食物和住所。

“如果这些服务因缺乏资金而消失，我们将被迫自己接手，这将增加大量成本，或者迫使我们放弃某些项目。“

联合国人道主义事务高级官员汤姆·弗莱彻(Tom Fletcher)提出了一个”重启援助”模式。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

确定优先次序-一项有风险的工作

联合国人道主义事务高级官员汤姆·弗莱彻(Tom Fletcher)提出了一个”重启援助”模式。他说，人道主义领域正面临着 “前所未有的资金、道义和合法性危机”。

他向人道主义领域的其他组织提出的建议是：”我们需要重新设计”，因为 “我们不能继续做所有想做的事。在资金急剧减少的情况下，拯救生命必须成为我们的首要任务。”

这种优先考虑最弱势群体的想法受到当地的一些援助工作者的响应。他们认为，人道主义援助的重点应该是紧急救援，即分发水、食物、药品和住所。

他们认为，今后教育或就业等服务计划不再是重点。

外部内容

在过去的20年里，全球对人道主义援助的需求激增。2005年，这一需求约为50亿美元；到2025年，几乎涨到原来的10倍，达到470亿美元。

在需求不断增长的同时，资金缺口也在不断加大：去年，联合国各组织申请的500亿美元中，只有43%获得批准。

无法解决的冲突的增加和气候变化对全球的影响是导致这一增长的因素。一些专家还认为，另一个原因是：各国更希望人道主义援助人员能长期性地延续并扩大其项目，而不是努力解决造成这些危机的核心问题。

外部内容

因此，弗莱彻的观点引发了分歧。总部位于日内瓦的行业出版物《新人道主义》(The New Humanitarian)的总经理塔马姆·阿卢达特(Tammam Aloudat)说：”因为如果在资金减少40%的情况下还应付得过去，那等于是印证了‘整个系统效率低下、功能失调’的指摘。”

不提“国际互助系统的失败”，而只是谈论”效率和优先次序“，那么削减捐款的政府就可以避免承担决定“谁应该继续得到重要援助”的责任。

他认为，这一决定不应该由人道主义援助工作者来做。

一直在变化

多年来，人道主义领域一直在寻求改革，主要是想将更多的资金分配给当地的非政府组织，而不是那些不在实地的大型组织。

此外，该领域的参与者们还设定了一个目标：让资金来源多样化，并在预测和预防措施方面投入更多资金。然而，大多数专家认为成绩并不理想。

“多年来，我们一直呼吁进行一些系统性改革，但由于系统的惰性，这些改革一直没有取得成果。智囊团Groupe URD主任维罗妮卡·德·志福饶说：”危机时期正是思考进行重大改革的契机。”

但是，所有我们采访的人道主义援助工作者都警告说，这个领域的未来并不明朗。他们一致认为，”摧毁一座房屋比重建容易得多。”

他们认为，许多人将离开这个领域，非政府组织也将消失，公众最终会逐渐习惯这种新的模式。

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自德文：杨煦冬/gj)