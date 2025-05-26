联合国改革方案既出，日内瓦群情激愤

5月1日国际劳动节当天，约500名联合国职员在日内瓦举行集会，抗议当前及未来可能出现的多轮裁员。联合国正陷入严重困境。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

随着联合国深陷财政危机，秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)计划对组织进行大刀阔斧的改革。从岗位外迁到机构合并，这一系列方案不仅引发员工焦虑，更令日内瓦在全球治理中的地位岌岌可危。

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5月1日，炽热的阳光投射在日内瓦万国宫广场。抗议人群聚集在联合国欧洲总部前，每个人的脸上都阴云密布。在国际劳动节的当天，约500名联合国职员响应工会号召，举行了史无前例的抗议活动。

“大家人人自危，工作氛围异常压抑”，一位不愿透露姓名的联合国难民署(HCR)资深员工如是说道，他担心自己不久便会失业。

国际公务员们高举“联合国员工不是商品”的标语，谴责组织在陷入严重困境时所推进的多轮裁员计划。

究其根本，则是众多成员国拖欠会费以及美英等主要西方捐助国削减拨款所导致的联合国预算危机。

改革方案

面对这一情况，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯于3月启动名为“联合国80周年倡议”(UN80)的改革方案，旨在实现降本增效。

“国际劳工组织已裁撤了十分之一的岗位”，一位参与万国宫广场抗议的国际劳工组织(ILO)员工痛心地表示。他还提到许多由美国资助的项目未能得以延续。

据员工工会称，联合国系统内数千个岗位面临被撤的威胁。难民署40%的经费依赖美国，其裁员数量可能达到该机构全球员工总数的30%。2021年，该机构的员工总数为1.8万人。

5月12日，古特雷斯秘书长向成员国汇报了改革进展以及下一步的打算：包括合并秘书处下属部门以及将纽约和日内瓦(联合国成本最高的两大总部)的岗位外迁至成本更低的城市。

“我们深知某些改变将给联合国大家庭带来阵痛”，古特雷斯坦承，同时也呼吁成员国要勇于面对。因为任何重大的结构性调整都需获得联大的先期批准。

这些最新消息证实了媒体近日所披露的部分方案，包括将联合国重组为四大超级部门，以及合并职能相似的机构，例如将总部均设于日内瓦的难民署和国际移民组织(IOM)合并。

据一些观察人士指出，联合国秘书长提出的“联合国80周年倡议”不仅是一个财政层面的举措，更是一种让联合国的形象与纽约和日内瓦脱钩的手段。 EPA/JUSTIN LANE

“缺乏远见”

“其中不乏雄心壮志”，日内瓦国际关系及发展高等学院(Geneva Graduate Institute)战略合作事务主任阿希姆·温曼(Achim Wennmann)教授分析道， “但总体来看，其优先考虑的还是降本增效。这里缺乏一种远见，即这些改革如何帮助联合国应对未来的挑战。”

例如，这些方案中并未涉及联合国应当如何更好地应对人工智能或网络空间治理等关键议题。

“改革重点是从纽约和日内瓦迁出部分机构”，阿希姆·温曼教授补充道。在他看来，中国、海湾国家、巴西、法国或德国等国家可能会“从中看到一些机会，从而挑选出他们愿意在本国接收的联合国机构”。

当被问及此事时，一位欧洲外交官则表示：“我并不觉得有很多国家在积极争取将目前设于日内瓦的机构引入本国。”在他看来，联合国各机构之所以落户日内瓦，是因为它们希望融入一个“生态”。尽管如此，他又补充道，确实要考虑一下是否能将那些“后台”职能迁往成本更低的地区。这些职能包括财务、信息技术以及人力资源等。

然而，从员工的角度来看，这一理由甚是牵强。“其他机构过去也尝试过外迁，但行不通”，另一位国际劳工组织的员工表示。因为外迁的岗位需要处于相近时区，新员工也必须具备语言能力并接受过培训，被裁员工也需要得到赔偿。“如果真的把账算清楚，我不确定最终是否真能省钱，哪怕是一分钱。”她说道。

日内瓦路在何方？

据一些观察人士指出，联合国秘书长提出的这项倡议不仅仅是一个财政层面的举措，更包含另一层目的，他有意将联合国与纽约和日内瓦所代表的西方大都市形象脱钩，从而向其他地区倾斜，例如肯尼亚的内罗毕。然而，“国际日内瓦”不仅是一种盛名，也为该地区乃至整个瑞士带来了可观的经济效益。若这一地位被削弱，日内瓦乃至瑞士都将面临不小的损失。

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记者也联系了瑞士联邦外交部，该部门在回应中表示，他们“欢迎”旨在提升联合国效率的努力，但强调“任何潜在的岗位外迁均应服务于增强国际组织行动影响力的目标”，而非“单纯出于短期节约成本的考虑”。其还补充道：“应当避免将国际组织总部的职能毫无意义地碎片化，更不能造成机构职能的重叠。”

瑞士政府于5月初宣布，将在2025年向联合国儿童基金(UNICEF)、联合国妇女署(UN Women)以及联合国人口基金(UNFPA)提供总额达3500万瑞郎的捐款。通过这一系列的持续捐款，瑞士政府意在释放一个“坚定支持国际日内瓦的强烈信号”。因为这些组织“必须应对当前地缘政治局势动荡以及危机频发的挑战”。

对于联合国而言，日内瓦具备诸多优势：这里有成熟的基础设施，万国宫也在升级改造当中，联合国193个成员国中有183个在日内瓦设有常驻代表团，这里还有庞大的非政府组织网络、多所大学和众多的私营企业。

“我不认为日内瓦会在短期内失去其作为全球治理枢纽的地位”，阿希姆·温曼表示。“在这里讨论的议题涉及全球性的关切，无论是人道主义、卫生、和平，还是气候议题。日内瓦的优势在于技术力量与知识经验的高度汇聚，这是其独有的，与议题偏政治性的纽约截然不同。”

成为“国际公务员” 联合国的工作机会有哪些? 联合国有9个工作网络和45个工作种类。工作机会不仅向国际关系专业的人才开放，也面向各种教育背景的人才。无论是律师、政治学家、经济学家、记者、工程师、建筑师、后勤专家、网站开发员、译员、图书管理员，还是毫无工作经验的应届毕业生，如果你想有所作为，为人类事业贡献才能，那么，联合国将为你提供一条前景光明的职业道路。 谁是胜任联合国工作的理想人选? 联合国需要能真正体现联合国核心价值观的员工。胜任联合国工作的理想人选应为人正直、具备专业精神和尊重多样性，愿意学习新语言和新技能，接受在世界任何地方工作或随时出差。联合国的工作环境也具有地域多样性。联合国欢迎来自世界各地的人们申请，并要求受聘者在日常工作和决策中充分理解并尊重多元观点。一般来说，鉴于联合国工作的国际性质，各个岗位对语言能力均有要求，尤其要求通晓英文或法文这两种秘书处的工作语言，以及可能与工作和日常职责相关的其他语言。联合国六种正式语言为阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文、西班牙文。 联合国待遇怎么样？ 联合国提供了令人振奋而有包容性的工作场所，在这里，不同的文化、性别、性取向、信仰和其他多元特性都受到欢迎和重视。除了极具竞争力的福利和津贴政策，联合国还是一个有利于家庭的工作场所，工作人员享有弹性工作制度、产假和陪产假、家庭健康保险和退休金计划，可参加广泛的职业发展和学习培训。 信息来源：联合国儿童基金会公众号

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自法语：瑞士资讯中文部/gj)