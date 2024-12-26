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2025，国际日内瓦命运几何？

2024年本应是纪念日内瓦四公约75周年的喜庆之年。然而，由于武装冲突法在世界各地遭到广泛藐视，这一年的年终总结恐是愁云密布。
2024年本应是纪念日内瓦四公约75周年的喜庆之年。然而，由于武装冲突法在世界各地遭到广泛藐视，这一年的年终总结恐是愁云密布。 Keystone / Martial Trezzini

日内瓦各大国际组织的资金很大程度上依赖于美国，唐纳德·特朗普是否会断了它们的“口粮”？尽管存在不确定因素，但当地的组织依旧尝试重振武装冲突法，以期帮助世界各地饱受冲突之害的民众。且看瑞士资讯为您解读。

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作为联合国的欧洲总部以及人道主义援助的策源地，每一场战争，每一次气候、地缘政治及经济等重大变化均会在日内瓦泛起波澜。这些变化无一不撼动世界。2024年并未给日内瓦湖畔的治理机构留下任何喘息的机会，而2025年恐怕也难让它们高枕无忧。

特朗普2.0

美国当选总统特朗普将于明年1月20日重返白宫。对于国际日内瓦而言，其后果仍难以预测，因为这位共和党人本身就不按常理出牌。但有一点几乎可以确定，那就是：他将一如既往地打击多边体系。在他的第一个任期内，特朗普就让美国退出了多个国际机构及条约，其中包括《巴黎协定》和人权理事会。

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世界贸易组织(WTO)至今仍保存着对特朗普推崇的经济保护主义的痛苦记忆。这家负责解决国家间贸易争端的机构，曾因特朗普政府的阻挠而陷入瘫痪，而中国也被强制征收过违反该机构规则的关税。亿万富翁特朗普已放话，将对来自加拿大、墨西哥和中国的产品征收更高的关税。

目前，各方的担忧主要集中在美国对日内瓦各大国际组织的资金捐助上。美国是整个联合国系统最大的捐助国(占捐款总额的28%)，捐款数额远超其他国家。这对联合国设在日内瓦的机构而言尤是如此，例如联合国难民事务高级专员公署(UNHCR)40.7%的经费便是来自美国。

外部内容

特朗普业已任命埃莉斯‧斯特凡尼克(Elise Stefanik)出任美国驻联合国大使。这是一名没有外交经验的美国国会议员，她宣称美国对联合国的捐助应接受“全面的重新评估”，因为该组织被指有反对以色列的倾向。

尽管当前还无法预估预算削减的幅度有多大，但有一点可以肯定：削减预算将对近期面临流动性危机的联合国产生巨大影响。

作为一个政府间的国际组织，联合国不具有营利功能，其经费均由各会员国依照大会分配限额负担。因此，联合国发生严重的财政问题，通常都缘于成员国会费的拖缴、欠缴行为。

但究其根本，联合国的财政危机自始至终都不是单纯的财政问题，而是积重难返的政治问题。

从世界层面来看，当前全球性挑战日益突出，如果单边主义和逆全球化继续盛行，而世界上最重要的多边舞台-联合国因为经费问题陷入重重困境，显然会让支持多边主义和全球化的声音被弱化。这对世界未来的发展方向将起到深层次的影响。

重振国际人道法

2024年，日内瓦四公约迎来了75周年纪念。这些公约作为国际人道主义法的支柱，旨在于战时保护平民及民用基础设施。今年本该是庆祝和重申这些公约的一年，但惨痛的现实却奠定了年终总结的基调。

在乌克兰、中东、苏丹和许多其他地区，武装冲突法持续遭到广泛践踏。2024年人道主义工作者的遇难人数再创纪录，这就是一个很好的例证。截至11月底，已有280多名人道主义工作者在19个国家遇难，其中大部分是在加沙地区。

+ 日内瓦四公约75周年播客(Imogen) (英)

针对这种情况，红十字国际委员会(ICRC)与巴西、中国、法国、约旦、哈萨克斯坦和南非六国共同发起了一项全球倡议，旨在将国际人道法提升至政治优先事项的高度。该倡议将提出建议以改善国际人道法的遵从情况，并将于2026年召开一次高级别会议。

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作为日内瓦四公约的保存国，瑞士应联合国大会的要求，将于2025年3月组织一次“缔约国会议”，讨论在中东冲突背景下遵守关于保护平民的《日内瓦第四公约》的问题。会议的目的是重申国际人道法规则以及各国的相应义务。

压力之下的人道主义援助

一如往年，联合国人道主义事务协调厅(OCHA)于12月初在日内瓦提出了对来年人道主义需求的预估。据其估计，全球将有3.05亿人需要援助，而该厅则希望向33个国家的1.9亿人提供援助，总费用为470亿美元。

然而，由于包括瑞士在内的多个国家削减了国际援助预算，筹集这笔资金会比以往任何时候都难。正如位于日内瓦的各大人道主义机构所称，在这些美元缺口背后，其实是许多人的命运，如若得不到援助，他们将命悬一线。截至12月初，在2024年所需的约500亿美元的援助中，实际到位的仅有43%。

2025年将是加沙人道主义援助的关键一年。今年10月底，以色列议会通过了两项法律，旨在禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)在以色列境内开展工作，同时禁止以色列官员与该机构接触。两项法律将于三个月内正式生效。据近东救济工程处称，这将使该机构事实上无法在约旦河西岸和加沙地带开展工作，而该机构正是这一地区人道主义援助物资分发的中坚力量。

以色列指控该组织受到哈马斯的渗透，并指控其中的几名工作人员参与了2023年10月7日哈马斯对以色列的恐怖袭击。有关机构针对这些指控进行了两项调查，其中一项为外部调查，另一项则为联合国的内部调查，两项调查无一证明这些指控。一年多来，加沙地区饱受战乱之苦，如今以色列打算独掌该地区的人道主义援助物资分发大权，无疑会使近东救济工程处在巴勒斯坦地区的前途难卜。

瑞士面临的新挑战

在担任了安理会非常任理事国两年之后，瑞士即将离开这个联合国的最高政治机构。届时，瑞士将加入人权理事会，这是联合国负责确保在全球范围内尊重基本人权的机构。

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人权理事会的总部设在日内瓦，瑞士本次的任期是三年。它同时还赢得了这一机构2025年的主席职位，这在其历史上尚属首次。在担任主席期间，瑞士将负责安排该机构的会议，该机构每年至少召开三次会议。瑞士还将有机会提出特别报告员的人选，并任命领导理事会调查工作的专家。

人权理事会成立于2006年，近年来其重要性与日俱增。理事会的47个成员都没有否决权，这使其能够在安理会受阻时采取行动，例如对乌克兰或叙利亚可能存在的战争罪展开调查。然而，该机构的内部讨论也日趋剑拔弩张，使其在某些领域的工作变得难以开展。

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大流行协定进展如何？

该协定原定于2024年定稿，而今延迟至2025年。世界卫生组织(WHO)成员国于2021年决定开启谈判起草协定，以使该组织及其194个成员国能够更有效地预防和抗击下一次大流行病。

在今年5月于日内瓦举行的世界卫生大会上，谈判各方又争取了一年的时间来达成协议。该协定应在明年5月世卫组织决策机构的下一次会议上获得通过。

但各国尚未就多个方面达成一致。知识产权、病原体信息共享及公平获取疫苗等问题仍是分歧所在。由于会员国坚持各自的立场，最终有可能产生一份半吊子的文件，与最初设定的宏伟目标相去甚远。

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(编辑：Samuel Jaberg/livm，编译自法语：中文部/yz)

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