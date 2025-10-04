埃及法老安门荷特普三世陵墓修复完成 正式对外开放

（法新社埃及勒克索4日电） 古埃及法老安门荷特普三世（Amenhotep III）的陵墓历经多年修复后，今天正式对外开放。它是南埃及帝王谷与王后谷（Valley of the Kings and Queens）最大陵墓之一。

安门荷特普三世之墓位于尼罗河西岸的山坡内，与埃及古都勒克索（Luxor）隔河相望，至今已有3000多年历史。埃及观光与文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）部长法西（Sherif Fathy）今天向媒体记者公开修复成果。

这座古墓的最早纪录出现在1799年拿破仑（Napoleon）短暂征服埃及期间，但之后长期遭到挖掘、盗取和严重破坏，历经数十年毁损后，陵墓结构面临坍塌危险。

在日本政府和联合国教科文组织（UNESCO）支持下，安门荷特普三世之墓获得修复。据日本UNESCO代表团的说法，其内部壁画精美程度，在所有埃及第18王朝王室陵墓现存壁画中数一数二。

安门荷特普三世于青少年时登基，西元前1349年逝世，享年五十岁。他在位的约40年期间，国家享有繁荣、安定与辉煌的艺术成就。

安门荷特普三世安葬在举世闻名的底比斯墓地群（Theban Necropolis），西元前16世纪至西元前11世纪逝世的古埃及国王、王后、祭司和书吏都葬在这里。

根据日本早稻田大学的说法，安门荷特普三世之墓经过1799年和1915年分别遭到法国和英国挖掘后，内部物品大多已被搬到巴黎的罗浮宫（Louvre）、纽约的大都会博物馆（Metropolitan Museum）及英国的海克利尔城堡（Highclere Castle）。

安门荷特普三世的木乃伊和石棺目前收藏在埃及首都开罗的埃及文明国家博物馆（National Museum of Egyptian Civilisations），这位法老与王后并肩而坐的巨型雕像则先后存放在开罗的埃及博物馆（Egyptian Museum）及新建的大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum）。