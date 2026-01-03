墨西哥规模6.5强震酿2死 首都与度假胜地皆感摇晃

（法新社墨西哥圣马可2日电） 一场规模6.5的地震今天撼动了墨西哥首都墨西哥市和一处太平洋沿岸的旅游热点，造成至少两人丧生，并在靠近震央的一个小镇造成中度损害。

美国地质调查所（US Geological Survey）表示，地震发生在上午8时前不久，地点靠近主要港口和海滩度假胜地阿卡普尔科（Acapulco）。

地震发生时，远在北方约400公里外的墨西哥市也能感受到摇晃，警报声响起，人们纷纷冲到街上避难，打乱了节日周末的宁静。当地政府表示，首都一名60岁男子在撤离2楼公寓时摔倒身亡。

墨西哥市市长布鲁加达（Clara Brugada）在社群媒体上写道，另有12人受伤，但这个全国最大城市并未传出重大灾损报告。总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在例行晨间记者会中，也被迫疏散总统府。

墨西哥国家地震监测局表示，地震震央位于格瑞罗州（Guerrero）圣马可镇（San Marcos）西南方14公里处。

薛恩鲍姆表示，目前没有立即的重大灾损报告，但在圣马可，地震的影响清晰可见。格瑞罗州州长萨加多（Evelyn Salgado）说，一名50多岁的妇女「在房屋倒塌时丧生」。

圣马可镇长卡斯蒂约（Misael Lorenzo Castillo）表示，约有50栋房屋被毁，且「所有房屋都有裂缝」。