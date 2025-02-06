孟加拉童婚现象，瑞士能做什么

孟加拉难民营中的罗兴亚人的半数是青少年。 Afp Or Licensors

瑞士资讯swissinfo.ch记者随瑞士广播电视集团媒体团访问孟加拉时，走访了那里的难民营，100多万从缅甸逃来的罗兴亚人生活在这里，他们生活在困苦之中，也毫无出路可言，犯罪团伙的暴力加剧，童婚现象也在与日俱增。

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瑞士与孟加拉 在1971年孟加拉从一场损失惨重的战争中脱离巴基斯坦之后，瑞士是最早承认该国的国家之一，从那时起，瑞士外交部合作与发展署(DEZA)和许多非政府组织就一直活跃在该国，开展各种援助项目。 瑞士广播电视集团旗下的捐赠组织“幸运链”曾于12月中旬组织捐款，所得款项用于一些保护儿童免遭暴力的项目，文中提及的项目也也属于这些项目之一。 瑞士资讯swissinfo.ch也从属于瑞士广播电视台。

靠近缅甸边境的乌克亚地区3号难民营的戏剧表演：一个男人正在殴打一个女人，台下观众的叫声甚至比演员的叫声还大。

数十名青少年在观看罗兴亚难民营中的这场表演。这是当地的一个名叫Prottyashi的组织的志愿者演出的戏剧，该组织是瑞士海尔维亚救助组织(Helvetas)的合作伙伴。今天的戏剧主题是家庭暴力，由一群生活在难民营里的志愿者演出。

这样的表演对于孟加拉国难民营中的居民，尤其是对占难民营半数的未成年人的教育和宣传工作至关重要。

他们中的许多人无法从其他地方获得信息，在孟加拉旅游城市考克斯巴扎尔( Cox’s Bazar)南部的边境地区散布的33个罗兴亚人难民营中，没有正规的学校教育。

在没有学校的难民营中，只能通过戏剧表演对青少年开展教育。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

戏剧中还包含难民营中普遍存在的童婚内容。早婚的主要是女孩。一方面，这是一种保护机制：一旦到了生育年龄，她们的恐惧就会加剧，害怕受到伤害。

难民营的安全状况日益恶化，犯罪团伙为非作歹，吸毒问题严重。一些父母希望通过结婚让自己的女儿得到更好的保护。

另一方面，很多家庭越来越难以保证孩子的温饱，换句话说，就是难以养活他们： 完全依赖口粮生活的罗兴亚人只能勉强度日。

援助组织可支配的资源越来越少。外加，因为战争，去年估计又有4万人从缅甸越境逃了过来。

孟加拉国政府已经不再对新难民进行登记了。难民营里的人们现在还要与新来的难民分享食物。

大约100万罗兴亚人生活在孟加拉边境地区的33个难民营中。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

孟加拉国的童婚现象 孟加拉国是童婚数量最多的国家之一，其中受影响最大的是女孩。一半以上的人在18岁之前就已经结婚，其中三分之一甚至不到15岁。 这在很大程度上与收入和受教育程度有关：越贫穷、受教育程度越低，就越有可能早婚。这是一个恶性循环，因为早婚女孩的辍学率更高；健康风险更大，在各方面都更加脆弱。 过去二十年来，孟加拉国在妇女权利方面取得了巨大进步。大规模的计划推动了减贫和入学率的提高，降低了孕产妇死亡率，普及了医疗保健(包括计划生育和避孕措施)，并将生育率降至每名妇女2个孩子左右。在20世纪70年代，孟加拉国妇女平均仍生育7个孩子。 罗兴亚人几乎没有从这些措施中受益。难民营里的人被认为比当地人更加保守，生育率估计要高出好几倍。难民营中的生活毫无前途，社会压力迫使女孩子早婚早育。

驱逐后的逃亡

罗兴亚人是生活在缅甸这个佛教国家若开邦地区(Rakhaing)的穆斯林少数民族，在军队对罗兴亚人实施极端暴力之后，大多数罗兴亚人于2017年逃离缅甸。联合国将这一暴力行径称为种族清洗和种族灭绝。

国际刑事法院首席检察官卡里姆·艾哈迈德-汗(Karim Ahmad Khan)最近申请了第一份逮捕令，罪名是反人类罪以及驱逐和迫害。

一开始，这些难民与孟加拉国穆斯林地区的当地人之间相处得并不和睦：大部分身无分文的罗辛亚人来了之后，涌入劳动市场，导致本已经济薄弱的乌基亚地区(Ukhia)居民的工资急剧下降。此外，难民们还砍伐了大片森林，来建造木屋。

后来国际社会做了许多工作，来缓解危机。孟加拉国提供土地，联合国大型组织建起了难民营，小型组织负责管理难民营。

当地人现在也能将自己的农产品出售给难民营中的难民，有时还能在难民营找到些零工。

国际机构的出现，改善了医疗条件，无论是难民还是当地人都能享受到医疗服务；当地人也加入到反对童婚的宣传活动中。

陷于贫困和暴力

然而，有了难民营，这些难民的境况也并未得到改善-相反，却更加恶化了，他们不允许离开难民营；不允许工作或接受任何培训。所谓的“夜政府”团伙，在天黑后就会开始行动，他们在难民营中制造了恐怖气氛，绑架是他们的商业行动之一。

除了一些炊具和捐赠的物品，难民营中的罗兴亚人家中什么都没有。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

亚米拉(Jamila)邀请我们到她简陋的家中做客，她家共九口人。除了炊具和难民署提供的几张席子，家里几乎一无所有。她说：”2017年8月，在我的丈夫和一个儿子被军队杀害后，我带着其他孩子逃过了边境。”

在难民营里，她的长子阿伦吉(Alungi)被一伙人绑架，他们索要5万塔卡(3000人民币)的赎金-大约是当地四个月的工资。而她一贫如洗，周围的人集资帮她赎回了儿子。

贾米拉无奈地说：”我们的生活条件很差，吃不饱，而且一直活在不安全的环境中。”

她的儿子阿伦吉现在是教育剧场的青年团志愿者，她说，这至少让他有点事做。

通过对儿童的教育，这些戏剧表演也能将信息传达给他们的父母，救助组织尤其希望能对那些大门不出二门不迈的母亲们有所帮助。

然而在这种艰苦的条件下做工作谈何容易，近几个月来，罗兴亚人包办童婚的事越来越多。

有些女孩甚至被带到马来西亚，事态早已蔓延到其他国家。贩卖妇女的现象也在增加-她们在东南亚各地的妓院中沦为性奴隶。

在丈夫和一个儿子被军队杀害后，亚米拉带着其他孩子逃出了缅甸。她的大儿子阿伦吉(右)曾遭绑架。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

接下来该怎么办？

孟加拉国政府想要赶走这些难民，让他们返回缅甸，但这些无国籍的罗兴亚人不想回到混乱的战场，孟加拉国政府也不能强迫他们这样做。

诺贝尔和平奖获得者穆罕默德·尤努斯现在是孟加拉国临时政府负责人，他呼吁国际社会接受难民营中的罗兴亚难民。

孟加拉国是亚洲最贫穷的国家之一，去年夏天还经历了一场政治动荡，经济形势进一步恶化-对于这个拥有1.7亿人口的国家来说，罗兴亚人并不是政府优先考虑的对象。

与此同时，难民营中另一个灾难正在进一步逼近： 专家们说，“难民营正在演变成向缅甸内战输送士兵的基地”。因为这里有许多幻想破灭、前途渺茫的年轻人。

现在有关孟加拉国难民状况的报道已经少有出现，而罗辛亚人的苦难还在继续。

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/gj)

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