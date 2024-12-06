欧洲最贫穷的国家如何帮助12万乌克兰难民融入社会

从人口比例上来看，没有任何一个国家像摩尔多瓦共和国这样，接收了如此多的乌克兰难民，当然国际组织在此发挥了重要作用，我们考察了瑞士红十字会在该国北部的一个伙伴项目。

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安娜·安蒂波娃(Anna Antipova)说：“心理支持比在其他日常生活上的帮助更重要。”安蒂波娃是一名为乌克兰难民提供帮助的心理学家，她自己也是乌克兰难民。她为由瑞士红十字会支持的Casmed救助机构工作。

Casmed也从瑞士广播电视集团SRG下属的一个救助机构-幸运链(Glückskette)获得捐款，瑞士资讯SWI swissinfo.ch也隶属于SRG。

乌克兰三面环绕摩尔多瓦

在2022年2月俄罗斯开始入侵之前，安蒂波娃一直住在敖德萨(Odessa)。从摩尔多瓦北部的巴尔蒂(Balti)乘车4.5小时即可到达敖德萨。从摩尔多瓦南部边境到敖德萨只有50公里的距离。乌克兰位于摩尔多瓦的南部、北部、东部和西北部。自俄罗斯发动侵略战争以来，已有近100万乌克兰人逃到了摩尔多瓦。

纳塔利娅·波斯托拉奇(Natalia Postolachi)回忆说：”成千上万的人在逃亡时跨越了摩尔多瓦边境。波斯托拉奇是Casmed组织的负责人，该组织在摩尔多瓦北部是一个由几个非政府组织组成的机构。

2022年以前，Casmed一直为摩尔多瓦的贫困老人提供医疗支持。战争爆发后，该组织扩大了扶持范围。

外部内容

目前摩尔多瓦境内有123’730名乌克兰难民

波斯托拉奇说：”我们意识到，我们必须向难民表示声援并尽可能地提供支持。在瑞士红十字会等国际组织的帮助下，我们为数千名难民提供了帮助。

瑞士如何支持摩尔多瓦帮助难民融入社会？

瑞士外交部强调，在国际合作框架下提供的大部分资金既惠及摩尔多瓦人，也惠及在摩尔多瓦的乌克兰难民。瑞士发展合作署(DEZA)在2024年提供了总额约590万瑞郎的资金，支持摩尔多瓦境内的乌克兰人救助项目。其中12万瑞郎用于法律事务支持；100万瑞郎用于进入“优质医疗服务”系统；124万瑞郎用于帮助融入劳动力市场；类似额度的资金用于“社会融合与和平倡议 ”等项目以及妇女救助和融入方案。 2022年，红十字会在摩尔多瓦投资250万瑞郎。在随后的几年中，每次的投资额都在200万左右。2024年，近40%的资金用于“应对乌克兰冲突带来的影响”。除 红十字会之外，其他瑞士民间社会组织也在摩尔多瓦积极开展工作，其中包括同样为乌克兰人提供支持的援助组织Helvetas。

对大多数难民来说，摩尔多瓦共和国只是一个过渡国，但还是有许多人留了下来：根据联合国难民署的数据，截至2024年9月底，123’730名乌克兰难民居住在摩尔多瓦，约占总人口的5%。

国际社会对小国摩尔多瓦的支持

摩尔多瓦是一个拥有250万居民的国家，从人口比例上看，没有任何一个国家像摩尔多瓦这样，接纳了如此多的乌克兰人。

对于欧洲最贫穷的国家之一的摩尔多瓦来说，支持和让这么多人融入是一项不小的挑战。国际捐助机构和合作组织在此发挥了重要作用。

仅联合国机构就为摩尔多瓦的乌克兰人资助了超过2.15亿美金的资金。除了瑞士发展与合作署之外，瑞士援助组织Helvetas和红十字会也在摩尔多瓦为乌克兰人提供资助。

外部内容

乌克兰人最初感到 “震惊

波斯托拉奇说，刚开始一些乌克兰难民对摩尔多瓦乡村地区落后的基础设施感到“震惊”：” 80%的村庄没有自来水等基础设施。”

在俄罗斯入侵之前，摩尔多瓦比乌克兰贫穷得多。“随着时间的推移，难民们逐渐感受到，尽管我们很穷，但我们对他们的接纳意味着什么。”

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虽然这里的生活水平低于瑞士等国，但乌克兰人仍愿意留在摩尔多瓦，这是有原因的。

乌克兰人喜欢摩尔多瓦的原因

“他们在我们这里感到非常舒适，波斯托拉奇说：“与欧洲其他地方相比，他们更熟悉这里的文化，他们中的一些人在摩尔多瓦有自己的根源。”然而，据波斯托拉奇说，那些长期生活在摩尔多瓦的乌克兰少数民族反倒对难民的态度不太友好。

挂着乌克兰车牌的汽车是摩尔多瓦街景的一部分，即使在俄罗斯国旗飘扬的德涅斯特河左岸分裂地区也是如此。由于距离乌克兰相对较近，有时候，他们还可以去探望和帮助他们的亲属。

波斯托拉奇说，Casmed机构已将文书翻译成乌克兰语，但俄语是用得最多的语言。

纳塔利娅·波斯托拉奇(Natalia Postolachi)是非营利组织Casmed的负责人。 Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

俄语更方便

联合国难民署在摩尔多瓦采访的4500多名乌克兰人中，84%会说俄语。而在波兰，同一调查显示，只有51%的乌克兰人会说俄语。

乌克兰部分地区仍讲俄语，例如在敖德萨地区。虽然官方语言是罗马尼亚语，但俄语也是摩尔多瓦的一种重要语言，俄语也仍然是巴蒂地区使用最广泛的语言。与乌克兰一样，摩尔多瓦也曾是苏联的一部分。

联合国难民署的这份调查还显示，摩尔多瓦难民的普遍教育水平低于逃往波兰或捷克共和国的难民： 在摩尔多瓦接受调查的乌克兰人中，只有3%受过硕士及以上教育；波兰的这一比例为19%；捷克共和国为17%。

许多乌克兰人已到退休年龄

在逃往摩尔多瓦的人中，超过四分之一的人已经到了退休年龄。而在波兰，只有14%的难民属于这一年龄段；捷克共和国的这一比例为12%。

来到摩尔多瓦的乌克兰人中退休人员比例较高的部分原因可能是地理位置较近。

Casmed最初的专长是帮助老年人。当俄罗斯开始入侵，摩尔多瓦成为难民抵达国时，红十字会已经与Casmed合作了很长时间。

如今，Casmed帮助乌克兰人寻找住处；提供实用的职业培训、罗马尼亚语课程和心理咨询。

心理医生安娜·安蒂波娃(Anna Antipova)说：“精神支持比其他帮助更重要。” Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

心理辅助的重要性

心理医生安娜·安蒂波娃(Anna Antipova)是Casmed的全职员工。她的工作非常繁忙，而且她为自己设定了一个很高的目标：她不仅要帮助病人渡过眼前的难关，还要为他们提供资源，帮助他们在回到乌克兰后也能应对遇到的状况；她还希望为他们提供帮助他人的方法。

毕竟，包括她本人在内的许多难民在乌克兰都有亲戚或伴侣，他们在那里无法获得治疗服务。就算是那些逃到欧洲其他国家的难民，也往往得不到心理健康方面的支持。

一些逃到摩尔多瓦的乌克兰人认为目前这种情况只是暂时的，他们继续让孩子在家里上网课。然而，也有许多人准备留在摩尔多瓦，他们让孩子在当地上学；接受那里的职业培训计划；学习罗马尼亚语。

瑞士红十字会中止援助Casmed

他们打算成为摩尔多瓦的一部分，因为战争何时结束以及战争结束后的局势如何都是未知数。他们也想让自己的孩子在五年或十年后能在摩尔多瓦拥有自己的未来做好准备。

今年年底，瑞士红十字会将停止对Casmed的支持，转而与摩尔多瓦红十字会开展更密切的合作。Casmed负责人波斯托拉奇对此持乐观态度。不过，她也明确表示，她的组织正在经历充满不确定性的挑战时期。

瑞士与摩尔多瓦共和国的关联 瑞士外交部将瑞士与摩尔多瓦共和国的关系评价为“非常好”，而且双方关系日益密切。据外交部称，瑞士是摩尔多瓦“2023年最重要的捐助国之一”。 瑞士在摩尔多瓦卫生领域最为活跃，其次是经济发展和地方治理等领域。 自乌克兰战争爆发以来，瑞士又对摩尔多瓦的资助还增加了对境内乌克兰难民的支持。除其他外，瑞士还将资金投入到民主教育之中。在过去五年中，民主教育课一直是摩尔多瓦学校中的必修课。 摩尔多瓦的民主发展也从瑞士受到很多启发。

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(编辑：David Eugster，编译自德文：杨煦冬/gj)