瑞士公民从3月14日起可免签证入境中国

中国外交部长王毅在北京人大期间举行的新闻发布会上回答记者提问。 KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

3月7日，中国外交部长王毅在北京全国人民代表大会期间的新闻发布会上宣布，从3月14日开始，另外6个欧洲国家的公民将可以免签进入中国，最长逗留时间为15日。除瑞士之外，另外五国分别为比利时、卢森堡、爱尔兰、匈牙利和奥地利。

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瑞士资讯, swissinfo.ch

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去年12月初，德国、意大利、法国、西班牙和荷兰居民已可免签进入中国，逗留期限也是15日。目前这一免签规定属于“试行阶段”，王毅在发言中表示。

其实在数月前，中国政府就已许诺，瑞士公民可以免签前往中国，但并未说明具体实行日期，在11月初瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)访华时，还曾就此询问过王毅，但当时并未得到明确答复。瑞士媒体《新苏黎世报》(NZZ)的一篇相关报道称：观察家认为，当时中国政府可能必须首先商定与其他五国的相应规定；但一定还另有原因。“

新苏黎世报还在报道中表示，中国政府希望通过对欧洲国家的免签政策换得这些国家对中国公民入境政策的放宽。目前想要前往欧洲旅行的中国公民要等数月的时间才能得到签证，欧洲各国使馆对此给出的理由是，在清零政策结束后，领事部门的人员编制仍然很少。但中国外交界也有传闻，一些国家的政府示意驻华使馆在签发签证时要“有所控制”。过去几年许多国家的对华态度明显变得冷淡。

而近几个月中国明显在努力改善与欧洲的关系，根据《新苏黎世报》的报道，这一方面是因为中美之间的紧张关；另一方面也是因为中国目前的经济危机。中国希望通过对欧洲国家的免签政策，迎来更多的欧洲旅游者，自2022年清零政策结束之后，中国几乎见不到外国游客的身影。

就中国试行对瑞士等国免签政策的常见问题外部链接，中国驻苏黎世总领馆做出了解答。