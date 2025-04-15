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外交事务

瑞士削减对外援助的后果

瑞士政府将终止对阿尔巴尼亚、孟加拉和赞比亚的开发援助项目。在议会投票通过削减2025年国际合作预算1.1亿瑞郎(约合人民币9.5亿元)后，政府作出了这个决定。

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我是一名专门报道瑞士外交事务、日瑞关系和辅助自杀问题的记者，同时也是日语部的编辑。 我曾在一家日本报纸工作10年，报道广泛的主题，包括犯罪、政治和体育。自2017年起，我开始为瑞士资讯撰稿，专注于社会问题，特别是辅助自杀相关议题。

我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。 我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。

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从2025年起，瑞士削减了对联合国艾滋病规划署、教科文组织和全球教育伙伴关系组织的部分捐款。瑞士还计划大幅削减其他款项，特别是对联合国儿童基金会、开发计划署和联合国妇女署的捐款。

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