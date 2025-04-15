外交事务 瑞士削减对外援助的后果 瑞士政府将终止对阿尔巴尼亚、孟加拉和赞比亚的开发援助项目。在议会投票通过削减2025年国际合作预算1.1亿瑞郎(约合人民币9.5亿元)后，政府作出了这个决定。 此内容发布于 2025年04月15日 - 09:37 1 分钟 Kaoru Uda 我是一名专门报道瑞士外交事务、日瑞关系和辅助自杀问题的记者，同时也是日语部的编辑。 我曾在一家日本报纸工作10年，报道广泛的主题，包括犯罪、政治和体育。自2017年起，我开始为瑞士资讯撰稿，专注于社会问题，特别是辅助自杀相关议题。 作者的更多报道 日语部 Julie Hunt 我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。 我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。 作者的更多报道 Multimedia 其他4种语言 English en The consequences of cuts to Swiss foreign aid 原版 更多阅览 The consequences of cuts to Swiss foreign aid Español es Recortes también a la ayuda exterior de Suiza 更多阅览 Recortes también a la ayuda exterior de Suiza 日本語 ja スイスも対外援助費削除 その影響は？ 更多阅览 スイスも対外援助費削除 その影響は？ Русский ru Последствия сокращения швейцарской помощи иностранным государствам 更多阅览 Последствия сокращения швейцарской помощи иностранным государствам 相关内容 相关内容 时事通讯：瑞士媒体里的中国 如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。 更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国 此次削减发生在全球人道需求持续高涨之际，目前各类人道救援呼吁中，只有少部分得到了充分资助。 阅读最长 相关内容 海外瑞士人 瑞士國籍：「得而復失」與「失而復得」的故事 更多阅览 瑞士國籍：「得而復失」與「失而復得」的故事 相关内容 海外瑞士人 这五个国家没有瑞士人居住 更多阅览 这五个国家没有瑞士人居住 相关内容 海外瑞士人 瑞士應該降低入籍門檻 更多阅览 瑞士應該降低入籍門檻 相关内容 气候变迁 隐藏在瑞士制药业背后的碳足迹 更多阅览 隐藏在瑞士制药业背后的碳足迹 相关内容 科学 欧盟部署“超级人工智能中心”：瑞士面临出局风险？ 更多阅览 欧盟部署“超级人工智能中心”：瑞士面临出局风险？ 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？ 在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？ 参与讨论 2025年04月09日 6 赞 10 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Geraldine Wong Sak Hoi 你对各国将垃圾“出口”到他国有何看法？ 垃圾废物贩运给很多低收入国家带来了严重的健康和环境问题。那么，这些国家是否应该禁止废物进口呢？ 参与讨论 2025年03月12日 3 赞 6 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？ 美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？ 参与讨论 2025年03月07日 11 赞 29 留言 查看讨论 阅读最长 该故事中的文章 时事通讯：瑞士媒体里的中国 您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。 请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。 阅读更多 下一个 以前 相关内容 瑞士预算削减：国际日内瓦困境雪上加霜 此内容发布于 2025年04月09日 瑞士决定削减对设在日内瓦的几个国际组织的部分捐款，其中包括联合国艾滋病规划署和联合国教科文组织。同时，美国也暂停了对外援助。和平之都日内瓦上空乌云密布。 更多阅览 瑞士预算削减：国际日内瓦困境雪上加霜 相关内容 瑞士的人道主义援助和发展援助将合二为一 此内容发布于 2022年02月14日 瑞士现在将人道主义援助与发展援助结合在一起，因为：紧急救助一般不需要任何解释，而发展援助项目却总是要做出具体说明。然而将这两项工作合二为一的做法却招致了更多的攻击：难道瑞士对外进行人道主义援助的良好传统要面临质疑了？ 更多阅览 瑞士的人道主义援助和发展援助将合二为一 相关内容 瑞士重申支持乌克兰 此内容发布于 2025年02月24日 瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。 更多阅览 瑞士重申支持乌克兰 相关内容 瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利 此内容发布于 2024年11月05日 2022年6.7%生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015年-2017年，这一比例约为8.5%。 更多阅览 瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利 相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？ 美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？ 参与讨论 2025年03月07日 11 赞 29 留言 查看讨论
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