瑞士削减对外援助的后果

我在瑞士拥有丰富的新闻工作经验，擅长制作视频、文章和播客，最近的关注重点是政治和环境问题。 我出生于英国，在诺丁汉大学学习法律，之后进入伦敦首家培养研究生的广播新闻学院深造。1984年至1995年，我在英国和瑞士担任广播记者，之后返回英国，在伯恩茅斯电影学院完成了研究生电影文凭课程。自那时起，我一直从事视频新闻工作。