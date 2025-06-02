瑞士外交幕後：薪資、事實與中立性

在瑞士，當外交官意味著你所代表的是一個「中立」的國家。 Illustration: Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑞士資訊swissinfo.ch帶您深入了解瑞士外交官群體：他們是誰、如何工作、薪資水平如何，以及這一切與其他國家有何不同。

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Elena Servettaz





我关注国际关系，特别是瑞士的对外关系，进行新闻调查，并对具有挑战性的话题进行深入的个人访谈。 我从事新闻行业已有25年，毕业于莫斯科国立大学新闻学院和巴黎法国新闻学院。曾在法国和俄罗斯担任电视/广播主持人，同时也是出版作家和纪录片导演，曾采访过国家元首和摇滚明星。

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在瑞士，當外交官意味著你所代表的是一個“中立”的國家，理論上不偏不倚、不選邊站。儘管這一中立身分常被質疑為機會主義的外衣，但它也恰恰為瑞士贏得了“和平斡旋者”的聲譽。本報道將為您揭開瑞士外交使團的神秘面紗，展現瑞士外交官的工作方式與職涯路徑。

1. 瑞士外交官有哪些專業背景？

瑞士外交部招募的外交人才年齡不超過30歲，通常具備多元的工作經驗和海外背景。語言能力是必不可少的技能，且必須擁有瑞士國籍，候選人可以擁有雙重國籍。瑞士外交使團成員的工作內容多元，所需的技能與訓練路徑也因人而異。

較早加入外交系統，有助於透過定期輪調累積經驗，並最終有望升任大使。 1950年代，瑞士外交部啟動了名為“外交官考試”(concours diplomatique)的招募機制，候選人需參加多輪筆試和麵試。當年，只有持有法律學位者才有資格報名參與。然而今天，任何碩士學位持有者皆可應聘，外交部也會錄用工程師、社會科學家、經濟學家和醫生。這些跨專業人才可勝任更具機動性的職位，有利於在多個部門之間調動，也便於海外派駐。

這種鼓勵同時吸收年輕人與資深人士的“混合制”招募模式，在某種程度上與加拿大、美國等國家的體系類似。它有別於俄羅斯、中國和日本的「終身製」外交崗位，在這些國家，大多數外交官都在年輕時即被選拔，隨後沿著體制逐級晉升。在那樣的體系中，很少人能在原來的職業生涯中途，憑藉自身能力進入外交體系。

2. 瑞士外交官多久駐外一次？

低調至關重要：瑞士駐華大使館外的瑞士國旗標誌。 Keystone-SDA

瑞士外交官必須是多面手，既要能在首都伯恩工作，也要願意在瑞士駐外機構工作。通常情況下，外交人員每三到四年進行一次崗位輪調。許多瑞士外交官也會被派往日內瓦，在聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)以及紅十字國際委員會(ICRC)等國際組織中代表瑞士行使職能。目前，瑞士約有三分之二的外交職位設在海外，僅有三分之一設在伯恩總部。瑞士有103個駐外使館、9個常駐使團、28個總領事館、2個領事館、15個合作辦事處、3種其他類型的代表處。相較之下，比利時有80個大使館、297個領事館和3個代表處。

截至2024年，瑞士外交部員工超過5’300人。其中包括375名外交官、472名領事人員、295名國際合作專家，以及2’962名在海外聘用的當地員工和名譽工作人員。

3. 瑞士每年招募多少外交官？

瑞士透過公開競爭、語言能力和綜合素質測試擇優錄取外交官。加入瑞士外交部門的前提是要通過嚴格的“外交官考試”。瑞士外交部通常每年舉辦一次招聘。下一輪招募將於五月底開始。申請人須擁有瑞士大學、歐盟或歐洲自由貿易區認可大學頒發的碩士學位。

此外，申請者需至少掌握兩種瑞士官方語言(德語、法語、義大利語)及英語，並達到C1(高階)語言程度。考試內容包括六場面試，內容涵蓋國際公法、憲法、政治、經濟、歷史、通識；筆試方面，申請者需從兩個題目中選其一，90分鐘內在線撰寫一篇分析文章。招生委員會將綜合評估申請者的背景、品格、動機、抗壓性、批判性思考及邏輯表達等能力。

2024年，共有211人報名，僅15人被錄取，錄取率約7.1%。下一次招聘將於2025年5月25日至6月16日進行。

4. 瑞士外交官真的中立嗎？

瑞士的中立立場常引發外界質疑。有人認為，瑞士的外交政策要不是太過被動，就是顯得機會主義，甚至只是出於商業上的務實考量。

這種現像在俄烏戰爭爆發後尤其明顯。俄羅斯指責瑞士向烏克蘭提供支持和援助，因而偏離了中立立場，變得“親烏”。同時，歐盟外交官員則對瑞士凍結俄方資產、加入對俄製裁表示歡迎。

2021年6月16日，瑞士日內瓦，美國總統拜登(左二）、美國國務卿布林肯(左一)、俄羅斯總統普丁(右二)和俄羅斯外長拉夫羅夫(右)在日內瓦一座18世紀別墅內舉行美俄峰會，一名安全官員示意媒體退後。 Keystone-SDA

對瑞士外交官而言，「中立」並不等於沉默，更不代表不能批評。事實上，瑞士對國家、個人和組織實施制裁由來已久。多年來，瑞士有時與歐盟步調一致，有時則直接執行聯合國安理會通過的製裁決議。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，瑞士對俄羅斯實施了一系列制裁措施，與歐盟立場保持一致，並為烏克蘭公民提供了難民身分保護。此外，瑞士也凍結了約74億瑞郎(約合人民幣633億元)的俄羅斯資產。

5. 瑞士外交官富有嗎？

雖然資深外交官，尤其是大使的薪水相對較高(月薪3.1萬瑞郎，年薪40 . 5萬瑞郎，對應薪資等級38級)，但這並不是所有外交官的普遍待遇。大多數瑞士外交官的起薪約為每年10.6萬瑞郎，相當於每月約8’185瑞郎(含稅費和扣除項)。相比之下，瑞士的平均年薪為81’456瑞郎。

這份工作時間長、政治壓力大，而且每三到四年就要調動一次。工作地點可能是日內瓦、紐約，也可能是衝突地區或偏遠首都。住房和福利因國家和職位不同而有很大差異。在外交活動的禮賓工作之外，外交官的實際職責往往涉及談判、突發事件應變和危機管理。 2025年，美國外交官員的基本年薪從34’454美元到162’672美元不等，具體視職級類別而定。

世界各地外交官的薪資水準如何？

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6. 誰決定瑞士的外交政策？

瑞士外交部與俄羅斯、法國或美國等國的外交部不同。不同之處在於，瑞士外交部門沒有森嚴的政治階級體系。它在瑞士合議制聯邦委員會(行政機構)中運作，包括外交事務負責人在內的七名成員地位平等。外交政策決定由集體做出，而不是總統下令或部長拍板。在俄羅斯，外交部受到克里姆林宮的嚴格控制。俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫(Sergei Lavrov)直接向總統弗拉基米爾·普丁(Vladimir Putin)匯報，整個外交系統處於垂直的權力結構之下，沒有獨立運作空間。

在法國，外交部部長讓-諾埃爾·巴羅(Jean-Noël Barrot)是一位擁有法國和瑞士雙重國籍的政治人物。儘管他本人具有較高的政治聲望，但外交策略仍由總統馬克宏(Emmanuel Macron)主導。美國國務卿馬爾科·魯比奧(Marco Rubio)則由總統唐納德·川普親自提名。儘管美國國務院機構龐大、能力強大，但在外交政策上仍很大程度上要聽命於白宮。而瑞士外交部之所以特別，正是因為它體現了瑞士的“中立”與“分權”特色。外交政策的出台從來不是外交部一家說了算，而是透過全國共識共同決定並推動的結果。聯邦委員會在每個立法期開始時制定為期四年的外交政策。

7. 瑞士是否會舉行秘密談判和幕後溝通？

在瑞士，“秘密談判”絕非捕風捉影。就在過去幾個月，瑞士曾悄悄承辦了一系列美俄人士之間的非正式接觸與閉門磋商。雖然這些參與者並非官方特使，但不少人擁有外交或安全事務背景。這些會面大多發生在美國大選之後的權力過渡期內，凸顯出瑞士在國際敏感事務中作為“中立會客廳”的持續作用。

作為一個中立國，瑞士有著作為謹慎中間方的悠久傳統，透過所謂的“斡旋”為衝突中的國家提供支持，為對立雙方進行調解。例如，在過去幾十年中，瑞士曾代表美國在伊朗和古巴的利益，也曾成功牽線土耳其與亞美尼亞展開和談，最終於2009年促成雙方簽署《蘇黎世議定書》(Zurich Protocols)。亞美尼亞和土耳其簽署的這兩項議定書包含了兩國建立正式外交關係的條款。

(編輯：Virginie Mangin/gm/ts，編自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤 )

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