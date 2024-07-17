瑞士批准北约在日内瓦设立联络处

瑞士批准北约在日内瓦成立联络办公室。 Keystone-SDA

7月15日，瑞士政府正式批准北约在日内瓦设立国际及非政府组织多边联络处。

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瑞士联邦外交部国际法司司长弗朗茨·佩雷斯(Franz Perrez)与北约法律顾问兼法律事务办公室主任约翰·施瓦茨(John Swords)在伯尔尼签署协议，确立了该联络处的法律地位。

作为东道国，瑞士为联络处的成立提供了各项便利。据联邦委员会介绍，东道国协议的签署除了确立联络处的法律地位，还就该办公室享有的特权及豁免权进行了规定。

瑞士联邦外交部发言人告诉Keystone-SDA 瑞士新闻社，尚在筹备中的日内瓦联络处是北约继纽约和维也纳之后，第三个开设在联合国总部的办公室。

目前，全球联合国四个总部中，仅内罗毕尚未设立北约联络处。