瑞士接任歐安組織輪值主席國：該組織是否仍有意義？

瑞士因其歷史上的中立地位等因素，成為2026年歐安組織主席國的共識候選人 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士因其歷史中立性而成為2026年歐安組織輪值主席國的共識候選人。俄羅斯入侵烏克蘭是歐安組織面臨的諸多挑戰之一。瑞士將於2026年接任主席國，各方對其期望很高-包括俄羅斯方面。

11 分钟

Patricia Islas

Patricia Islas

阅读本文简体字版本请 点击这里

什麼是歐安組織？

簡而言之：歐洲安全與合作組織(歐安組織，OSZE)是一個對話論壇，也是世界上最大的區域安全組織。

歐安組織最大的優勢和劣勢在於其共識原則：所有成員國必須同意或至少放棄否決權，才能做出決定。

57個成員國涵蓋北半球大部分地區，除歐洲外還包括北美和中亞。

外部内容

歐安組織如何誕生的？

歐安組織自1995年1月1日成立至今已有30年歷史，當時它取代了前身組織-歐洲安全與合作會議(KSZE)。

其起源可追溯至冷戰時期：1975年8月1日，35個歐洲國家與美國和加拿大在赫爾辛基達成協議，尊重國家主權、邊界和人權。關於基本原則的文本此前已在日內瓦談判了兩年。

閱讀下面這篇文章，了解更多有關歐安組織的起源以及瑞士在兩大集團之間所扮演角色的資訊：

《赫尔辛基协定》50周年：瑞士在阵营间的润滑作用

1989年11月9日，歐洲安全與合作會議見證了柏林圍牆的倒塌。這一歷史事件導致該組織在1990年起草了《巴黎新歐洲憲章》-希望集團對抗就此結束。

《巴黎憲章》的基本承諾之一是保護人權和基本自由作為「政府的首要責任」。同時也規定，民主是成員國唯一可能的政府制度。

歐安組織有怎樣的機構設置？

1995年1月1日，成員國將原有組織轉變為歐洲安全與合作組織(OSZE)。隨著更名，該組織設立了秘書處，負責人任期三年，並設立了常務理事會，該理事會在維也納有代表處。

歐安組織同時優化了其機構結構：成立了擁有323名議員的議會大會，秘書處設在哥本哈根，並在華沙成立了民主制度與人權辦公室(ODIHR)。其他核心機構包括維也納的媒體自由代表和海牙的民族問題高級專員。

歐安組織 歐安組織共有57個成員國，其中屬於亞洲的有哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、蒙古、亞塞拜然、亞美尼亞、喬治亞和土耳其。此外，還有一些亞洲國家作為夥伴國與歐安組織合作，包括日本、韓國、泰國、阿富汗等。 中國目前既不是該組織的成員國，也不是觀察員或夥伴國。中國與歐安組織尚無直接合作進行的具體項目，但在一些國際事務和區域合作中存在間接關聯與互動。

歐安組織有哪些活動領域？

歐安組織的大部分人員和資源都用於在東南歐、東歐、南高加索和中亞的實地行動。任務授權由成員國在共識基礎上商定。

歐安組織致力於解決區域長期衝突，例如德涅斯特河沿岸(Transnistrien)或納戈爾諾-卡拉巴赫(Bergkarabach)。

在與聯合國和歐盟的合作下，歐安組織是2008年8月格魯吉亞衝突後成立的日內瓦國際會談的聯合主席。

歐安組織派遣到烏克蘭的特別觀察團被認為特別重要。

歐安組織是否處於危機？

是的，處於前所未有的危機。許多觀察家得出這個結論。例如安全分析師亞歷山大·格雷夫(Alexander Graef)，他於2025年3月發表了一份政策簡報。

格雷夫寫道：「俄羅斯和白俄羅斯公然違反了1975年《赫爾辛基最後文件》的核心準則，從而嚴重損害了歐安組織的作用。儘管歐安組織不能強制解決問題，但它仍然是潛在的重要對話平台。」

俄羅斯入侵烏克蘭只是其中一個面向。另一個是俄羅斯和白俄羅斯在組織內的阻撓。

關鍵決策如預算通過、駐地任務延長甚至主席國任命，都遭到系統性的干擾。

根據2023年10月發表在《全球研究季刊》(Global Studies Quarterly )的一項研究，歐安組織正遭受合法性危機，使其瀕臨無足輕重的邊緣。

研究認為，原因在於制度弱點和成員國利益分歧。

歐安組織前秘書長托馬斯·格雷明格(Thomas Greminger)在為瑞士資訊Swissinfo撰寫的評論文章中甚至得出結論：「歐安組織在烏克蘭衝突管理中沒有發揮任何作用，已經從歐美安全關鍵參與者的政治雷達上消失了。」

瑞士如何在2026年担任欧安组织主席国期间有所作为

歐安組織危機意味著什麼？

西班牙卡米亞斯主教大學國際法與關係協調員何塞·安赫爾·洛佩斯·希門尼斯(José Ángel López Jiménez)認為，應將歐安組織的挑戰置於更廣泛的全球「無序世界結構」背景下看待。

他指出，多極化體系的過渡引發了多邊主義和區域主義危機，影響聯合國和歐安組織等區域行為體。「這一變化極大動搖了歐安組織1995年成立時的基礎。」他強調。

儘管希門尼斯過去曾批評歐安組織，例如在德涅斯特河沿岸問題上，但他承認該組織在該地區以及南奧塞梯和納戈爾諾-卡拉巴赫衝突中的基本作用。

然而，該組織受到越來越的限制：與聯合國類似(其安理會等重要機構經常陷入僵局)，歐安組織難以連貫地履行其職責。

「這不僅是歐安組織的問題，而是國際體系中普遍存在的缺陷，源自於多邊主義和區域主義的危機，」希門尼斯解釋。

歐安組織還有用嗎？

蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心瑞士和歐美安全專家盧卡斯·雷諾(Lucas Renaud)解釋說：「特別是在我們目前正在經歷的陣營重組時期，維護、利用和突出這樣的平台非常重要。」

洛佩斯強調了歐安組織在邊境監控、打擊人口販運和恐怖主義以及監督停火協議方面的工作：「在一些方面仍發揮重要作用。」

格雷夫認為，解決內部阻力的問題，需要堅決的政治領導和多層次外交：「冷戰期間歐洲安全與合作會議(KSZE)的經驗表明，非正式倡議-特別是來自中立國家的提議有助於打破僵局。」

對瑞士擔任2026年歐安組織主席國有何期待？

雷諾表示，對瑞士來說至關重要的是，應明確指出俄羅斯違反了《赫爾辛基最後文件》的原則。

然而，他建議不要將俄羅斯拒於門外。特別是在危機、戰爭和兩極化時期，保持這個談判管道開放非常重要。

「但絕不能允許的是，俄羅斯將談判僅用作拖延戰術，而對實際結果毫無興趣，」雷諾說。

「即便分歧非常大，即便歐安組織等組織的行動空間受到限制」，雷諾也堅持要強調談判的重要性。

洛佩斯指出，將」棘手的夥伴」留在歐安組織內是一種明智的策略。他同時不忘指出，俄羅斯之所以同意瑞士擔任主席國，」是為了打破西方國家對俄羅斯的孤立」。

洛佩斯也沒有忘記提到來自美國的「另一個夥伴」，他渴望獲得諾貝爾和平獎，並希望將歐安組織在納戈爾諾-卡拉巴赫的全部工作成果據為己有。

「出於這些原因，歐安組織必須改善溝通，展示其作為，並利用瑞士提供的日內瓦國際舞台來增強行動能力」，洛佩斯說。

美國總統川普8月在白宮會晤亞美尼亞總理尼科爾·帕希尼揚(右)和亞塞拜然總統伊利哈姆·阿利耶夫。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

洛佩斯認為，當前局勢危險，讓他想起兩次世界大戰之間的時期：「我們要不重新回歸理性，回到合作模式-要不康德式的國際社會理想將被徹底摧毀，而我們所有人都將是輸家。」(康德式的國際社會理想」指的是德國哲學家伊曼努爾·康德提出的一個理念：國家之間應透過理性和法律建立和平合作的國際秩序，而不是靠戰爭和權力鬥爭。)

(編輯：Marc Leutenegger/bvw，編譯自德文：中文編輯部/xy，繁體校稿：盧品妤)

