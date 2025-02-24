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瑞士重申支持乌克兰

凯勒-苏特重申，瑞士将继续对乌克兰给予人道主义援助，并帮助其国家重建。
凯勒-苏特重申，瑞士将继续对乌克兰给予人道主义援助，并帮助其国家重建。 Keystone-SDA

瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。

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凯勒-苏特线上参会并表示：“显然，没有乌克兰的参与就无法达成持久的解决方案。我们正努力与欧洲其他伙伴国一道，为推动乌克兰及整个欧洲大陆的和平未来而奋斗。”

凯勒-苏特在讲话中回顾了瑞士政府迄今为止对乌克兰的支持举措，其中包括：2024年6月，在布尔根施托克(Bürgenstock)由瑞士主持召开的“乌克兰和平问题高级别会议”，该会议奠定了新和谈的基础；以及去年10月，在洛桑举行的乌克兰排雷行动会议。

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凯勒-苏特指出，乌克兰大面积土地遭地雷污染，不仅威胁到无辜的生命，对乌克兰乃至全世界的粮食安全也构成了巨大威胁。瑞士接收了大批乌克兰难民，为他们提供庇护和支持。

额外支援

瑞士联邦主席重申，将继续为乌克兰的重建提供人道主义援助及支持。两周前，瑞士联邦政府定向拨款15亿瑞郎(约合人民币121亿元)，用于乌克兰城市基础设施重建、恢复基础供应保障，并将紧急援助延续到2028年。

凯勒-苏特表示，瑞士将于2026年担任欧洲安全与合作组织(Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE)轮值主席国(多语)，并计划为和平与安全做出更大贡献。

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