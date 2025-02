瑞士重申支持乌克兰

凯勒-苏特重申,瑞士将继续对乌克兰给予人道主义援助,并帮助其国家重建。 Keystone-SDA

瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺,瑞士将继续向乌克兰提供援助,以实现公正且持久的和平。

2 分钟

相关内容

凯勒-苏特线上参会并表示:“显然,没有乌克兰的参与就无法达成持久的解决方案。我们正努力与欧洲其他伙伴国一道,为推动乌克兰及整个欧洲大陆的和平未来而奋斗。”

凯勒-苏特在讲话中回顾了瑞士政府迄今为止对乌克兰的支持举措,其中包括:2024年6月,在布尔根施托克(Bürgenstock)由瑞士主持召开的“乌克兰和平问题高级别会议”,该会议奠定了新和谈的基础;以及去年10月,在洛桑举行的乌克兰排雷行动会议。

相关内容

相关内容 乌克兰或成全球排雷行动的转折点 此内容发布于 英国知名摄影师贾尔斯·杜利于本周四(11月17日)在瑞士举行的乌克兰排雷行动会议上发表讲话。他解释了为何现在是彻底杜绝那些在战后依然威胁生命的武器的最佳时机。 更多阅览 乌克兰或成全球排雷行动的转折点

凯勒-苏特指出,乌克兰大面积土地遭地雷污染,不仅威胁到无辜的生命,对乌克兰乃至全世界的粮食安全也构成了巨大威胁。瑞士接收了大批乌克兰难民,为他们提供庇护和支持。

额外支援

瑞士联邦主席重申,将继续为乌克兰的重建提供人道主义援助及支持。两周前,瑞士联邦政府定向拨款15亿瑞郎(约合人民币121亿元),用于乌克兰城市基础设施重建、恢复基础供应保障,并将紧急援助延续到2028年。

凯勒-苏特表示,瑞士将于2026年担任欧洲安全与合作组织(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)轮值主席国(多语),并计划为和平与安全做出更大贡献。

相关内容 讨论 提问者: 杰拉尔丁·黄萨克赫 您是否听说过某些关于瑞士外交的信息,且希望我们对其进行核实? 在世界政治舞台上,瑞士这个中欧小国有着颇多的对外形象:中立国、和平促进者、人权捍卫者。但说到瑞士与其他国家或机构的关系,并非所有信息都准确无误,我们希望逐一澄清。 参与讨论 1 赞 查看讨论