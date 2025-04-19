真相还是流言：瑞士是否将报废汽车运往非洲？

有读者提出疑问：瑞士是否真的把无法使用的大型废弃物-例如报废的旧车-运往非洲国家？瑞士资讯swissinfo.ch对此展开了调查。

2 分钟

相关内容

瑞士在处理废弃物方面有法规严格，这也包括对待无法上路的汽车。这类汽车因部分部件具有毒性，被视为“受管制废弃物”。瑞士不得将此类废弃物出口至欧盟和经济合作与发展组织(OECD，简称经合组织)以外的国家。

为保护环境和人类健康，报废车辆必须由持牌公司处理，例如总部设在首都伯尔尼附近的Thommen集团。这家企业在一条高速公路和铁路之间的一公里长地带上运营着大型回收与粉碎工厂。技术人员会先将车辆中的液体和电池全部拆除，再通过粉碎程序拆解可再利用的部件，主要是铝、铜等贵金属。

每年，瑞士约有5-6万辆报废汽车通过类似流程完成回收。

不过仍有部分车辆漏网，最终被非法出口到一些没有能力有效处理此类废弃物的国家。

欲更多了解全球废品贸易问题，请阅读我们的相关报道：

相关内容

相关内容 针对非法废物贸易，瑞士做得够吗？ 此内容发布于 非法国际废品贸易是一宗价值数十亿美元、有利可图的大生意，尽管有些废物贸易造成了对健康和环境的威胁，尤其是接收废物的国家更是受到很大影响。但即便是在瑞士这样有着严格废品管理条例的国家，也未对此采取足够的制约措施。 更多阅览 针对非法废物贸易，瑞士做得够吗？



希望我们在未来的视频中回答你的问题？请在这里和我们联系：