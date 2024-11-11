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外籍生人数骤减 英大学面临财务困境

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（法新社伦敦11日电） 英国的大学在全球极负盛名，但签证限制导致这些学校越来越吸引不到国际学生，对财务造成沉重的负担。

英国各地大学在2022年共有近76万名外籍学生注册，使英国在竞争激烈的市场中，成为仅次于美国的第2大热门留学目的地。

这些国际学生大部分来自印度、中国和奈及利亚。

然而，去年核发的学生签证数量下降了5%；在今年7月至9月间，学生签证申请数量相比去年同期下降了16%。

由于外籍学生支付的学费远高于英国学生，这一下降趋势引起高等教育机构的担忧。

以9月起在伦敦大学学院（UCL）攻读人口健康与卫生的中国学生李奥（Leo Xui）为例，他本学年的学费为3万1000英镑（约新台币129万元），而自2017年起，在英格兰就读大学的英国学生最多只需支付9250英镑（约新台币39万元）。

今年7月上台的工党政府上周宣布，学费上限从明年起将提高到9535英镑，此举受到多年来一直呼吁提高学费上限的大学欢迎。

大学为了填补预算缺口欢迎更多外籍学生入学，但这导致他们在财务上依赖这些学生。

根据一份国会报告，在伦敦艺术大学（University of the Arts London）和位于伦敦北方的克兰斐德大学（Cranfield University），外籍学生占学生总数的一半以上。

「金融时报」（Financial Times）今年稍早报导，包含约克大学（University of York）在内的一些大学为了吸引更多外国学生，降低了入学标准。

但7月下台的前保守党政府为了减少创纪录的移民人数，对核发学生签证施加限制，使大学招收变得困难。

根据官方统计，今年头4个月的海外申请数量相比去年同期少了3万份。

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