多明尼加夜店屋顶坍塌 增至113死

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（法新社圣多明哥9日电） 加勒比海岛国多明尼加共和国首都圣多明哥发生夜店屋顶坍塌事故，伤亡人数增至113死上百伤，包括当时正在台上演唱的歌手及前美国职棒大联盟MLB投手多特尔等都不幸罹难。

这起屋顶崩塌事故发生超过24小时后，搜救人员持续加紧作业，任务偏重在遗体搜寻上。

圣多明哥（Santo Domingo）热门夜店Jet Set昨天凌晨屋顶突然坍塌，着名的多明尼加拉丁舞曲美朗哥（merengue，或译梅伦格）歌手鲁比培瑞斯（Rubby Perez）当时正在舞台上表演，台下有数百名观众。

鲁比培瑞斯的经纪人说，这位歌手也不幸罹难。

事故现场亲人焦急等候消息，搜救人员不断将伤者送到医院，并出动吊车清除现场瓦砾堆。

紧急行动中心主任曼德斯（Juan Manuel Mendez）表示，截至今天上午，死亡人数已经增至113人。

在来自波多黎各和以色列的人力支援下，约300名搜救人员在如小丘般的瓦砾、钢筋和锡板之间细细找寻，不放弃找出生还者的希望。

罹难者中包括前MLB球员多特尔（Octavio Dotel）和布朗柯（Tony Blanco）。

多明尼加媒体报导说，51岁的多特尔活着被救出，但在送医途中伤重不治。

纽约大都会和迈阿密马林鱼昨天在纽约花旗球场（Citi Field）开打前，计分看板出现多特尔的黑白照片和多明尼加国旗影像。多特尔1999年在大都会队展开大联盟生涯。

多明尼加共和国职业棒球联盟在社群媒体上写道：「愿他的灵魂安息。」

多明尼加媒体指出，事故发生在8日凌晨0时44分（格林威治时间4时44分）左右，当时夜店里有500到1000人。这家夜店可容纳700人坐席和约1000人站席。

目击者表示，鲁比培瑞斯当时正在台上表演，突然停电，接着屋顶瞬间坍塌。鲁比培瑞斯的女儿祖琳卡（Zulinka Perez）告诉媒体，屋顶塌下来时，她惊险逃生，但父亲未能即时逃出。

根据多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader），罹难者包括北部的蒙特克里斯蒂（Monte Cristi）省长克鲁斯（Nelsy Cruz）。阿比纳德宣布全国哀悼3天。