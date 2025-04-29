大停电是否涉蓄意破坏 西班牙启动调查

afp_tickers

2 分钟

（法新社马德里29日电） 伊比利半岛昨天大停电，导致数百万人的生活为之瘫痪。西班牙当局已开始调查事故原因，司法机关也对这起突发性大停电是否涉及关键基础设施遭蓄意破坏启动调查。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）表示，政府已经成立一个委员会，针对这起大停电事件展开调查，且不排除任何可能性。

同时，西班牙最高刑事法院国家法院（Audiencia Nacional）表示，正在就停电是否属于「针对关键基础设施的电脑破坏行为（computer sabotage）」展开调查。

国家法院在声明中表示，虽然大停电原因未明，但「网路恐怖主义」是可能的原因之一。这起事件对大众造成严重影响，司法调查势在必行。

不过，西班牙电网营运商「西班牙电网公司」（Red Electrica，REE）和葡萄牙政府发言人今天稍早已排除网路攻击的可能性。

REE营运总监普利艾托（Eduardo Prieto）在记者会上表示：「REE控制系统未遭受可能导致这类事件的任何入侵行为。」

社群媒体上流传一则讯息称这次大停电与罕见的大气事件有关，葡萄牙电网营运商REN否认该公司发布这条消息。

这则以葡萄牙文发布的讯息称，西班牙电网发生的故障，与在特高压输电线路400千伏特（400kV）观察到的异常振荡有关，这是一种被称为「诱发性大气振动」的现象。

REN发言人席瓦（Bruno Silva）告诉法新社：「REN证实我们并没有发布这项声明。」但他未提供进一步详细资讯。