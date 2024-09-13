大马收容所儿少遭性虐 警方拟采受害者DNA

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（法新社吉隆坡13日电） 马来西亚警方日从前据说是着名伊斯兰商业组织经营的收容所解救逾400名儿少后，正扩大侦办这起案件，警方认为所有获救儿少的生父可能都是该组织成员，拟进行DNA采样确认。

调查人员11日突袭位于马来西亚2个州的20个慈善收容所，逮捕171名嫌犯，当中包括伊斯兰宗教导师和看护，并且平安救出逾400名儿童和青少年。

这起案件据信是马来西亚数十年来最骇人听闻的虐童案，当地警方推测，年龄介于1至17岁的被害人曾遭受性侵和肢体攻击，据说他们还被收容所职员强迫相互凌虐。

大马警察总长拉扎鲁丁（Razarudin Husain）在记者会中表示，随着警方持续调查这个称为「全球穆斯林兄弟会服务与商业集团」（Global Ikhwan Services and Business, GISB）的组织，调查人员正「全力」加紧突袭检查，并将相关人士逮捕归案。警方强调，从截至目前为止的侦办情况与卫生检查可以得知，至少13名未成年人遭到性侵。

「全球穆斯林兄弟会服务与商业集团」与已经解散的伊斯兰教异端教派奥尔根（Al-Arqam）有所关联，因此长期以来颇具争议。在穆斯林占多数的马来西亚，奥尔根受到本地宗教主管机关严格监督。

拉扎鲁丁今天告诉法新社：「我们认为所有402名儿少的父亲都是GISB成员，这是我们目前的揣测，我们觉得有必要进行DNA采样。」

联合国儿童基金会（UNICEF）马来西亚代表贾斯（Robert Gass）指出：「这些孩童曾经历难以想像的惊恐，他们将需要长期的专业医疗与心理谘商支持。」