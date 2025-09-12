太平洋岛国论坛不邀台美中 新框架允战略伙伴与会

（法新社荷尼阿拉12日电） 各界指控中国影响区域决策后，太平洋岛国领袖们今天同意达成一项新框架，将允许各国以战略伙伴的身分参与太平洋岛国论坛。

索罗门群岛主办的第54届太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）于今天闭幕，期间各国领导人举行闭门会议，主要讨论议题是今年被禁止参加论坛的「对话伙伴」。

太平洋岛国论坛拥有18个成员国，除了澳洲和纽西兰等主要成员国，通常还有数十个国家以观察员或伙伴国的身分与会。

然而，索罗门群岛今年禁止大多数伙伴国与会，引发各界指控荷尼阿拉当局奉中国指示，把长期与会的台湾排除在外。

此举引起其他太平洋国家的担忧，其中3个国家马绍尔群岛、帛琉和吐瓦鲁，都是台湾的友邦。

索罗门群岛被中国视为在南太平洋地区最密切的伙伴国之一，双方于2022年签署一项安全协议。

太平洋岛国论坛官方公报指出，经过激烈交锋后，太平洋岛国领袖们同意建立一个新的框架，各国将依据该框架以战略伙伴身分申请参加未来的峰会。 公报写道：「这确保了伙伴关系在集体的区域政治决策过程中，具有结构性、平衡性及问责性。」

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）上个月告诉法新社，外部势力「显然」干预了这次峰会。

皮特斯、澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）和其他官员曾警告，禁止对话伙伴与会，可能影响对于太平洋地区的外部援助。

明年的太平洋岛国论坛预计由帛琉主办，帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）10日告诉法新社，本届峰会「绝对」有受到外部干预。

惠恕仁表示：「我们应该参与并包容各方，让所有伙伴加入其中。」

他还指出：「我们不应该说『这个伙伴可以加入，那个伙伴不可以参加』，每一方都该参与进来，因为在解决我们面临的挑战时，我们需要每一方。」

公报也提到，潜在的战略伙伴将需要申请才能参与太平洋岛国论坛，并要符合主权国家、政治共同体（例如欧盟）或政府间组织等标准。