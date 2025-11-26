奈及利亚校园绑架案 24名女学生获释

（法新社奈及利亚迈杜古利25日电） 奈及利亚西北部凯比州（Kebbi state）州长的媒体幕僚今天表示，上周遭武装攻击者绑架的24名寄宿学校女学生已全数获释。

持枪歹徒本月17日闯入凯比州一所中学掳走25名女学生，其中一人不久后顺利逃脱。当局表示，这起攻击在瓜拉州（Kwara）和尼日州（Niger State）引发一连串模仿绑架事件。 奈及利亚总统提努布（Bola Ahmed Tinubu）乐见这些女学生获释，并呼吁安全部队加强努力，营救其他仍遭囚禁的受害者。

提努布说：「我很欣慰，24名女孩全都找回来了。现在，我们迫切需要在脆弱地区部署更多兵力，以防绑架事件再次发生。我的政府将提供一切必要协助，来达成此一目标。」

在奈及利亚北部地区，大规模绑架勒索事件时有所闻，武装团体经常以学校和农村社区为攻击目标，绑架人质勒索赎金。

2014年，博科圣地（Boko Haram）圣战士在波诺州（Borno State）奇博克（Chibok）绑架近300名女孩，其中一些女孩遭囚禁数年。

根据非营利机构武装冲突地点与事件资料库（ACLED），奈及利亚今年已记录到42起针对学生的暴力事件，少于2024年的71起。

其中约40%的绑架案涉及勒索赎金。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）发言人阿尔赫坦（Thameen Al-Kheetan）在日内瓦对记者表示：「近来奈及利亚中北部地区大规模绑架事件激增，令我们感到震惊。」他敦促奈及利亚政府采取行动，遏止这些「卑劣攻击」。（编译：刘文瑜）