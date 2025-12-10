奈及利亚绑架案逾百学生获释 将返家团聚

（法新社奈及利亚首都阿布加9日电） 学校发言人表示，上月在奈及利亚绑架事件中遭掳走的约100名天主教学校学生，预计将于今天与父母团聚。

奈及利亚基督教协会（Christian Association of Nigeria）表示，武装分子11月21日袭击尼日州（Niger State）帕皮里村（Papiri）的寄宿学校圣玛丽学校（St. Mary’s School），掳走303名学童和12名教职员。

这些学生被武装帮派劫持两个多星期后，阿布加政府成功促成他们获释，并于昨天将他们交给尼日州首府明纳 （Minna）的地方政府。

今天这群学生在安全护送下，被带上返回帕皮里村的一整天旅程。

教会团体对法新社表示：「今天上午，孩子们被护送到孔塔戈拉（Kontagora）。」这地点距帕皮里约3小时车程。

「接下来他们将被带往帕皮里，与家人团聚。」

当局尚未宣布任何逮捕行动，也未透露这些主要年龄介于10至17岁的孩子是如何获释。

目前不清楚有多少人仍被绑匪扣押。

由于约有50人在事发后立即逃脱，估计昨天部分获释后，仍有约165人遭囚禁。

但总统提努布（Bola Tinubu）昨天发布的声明说，仍有115人遭囚禁。