奈及利亚绑架潮升温 总统宣布全国安全紧急状态

（法新社拉哥斯26日电） 奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）今天宣布全国进入「安全紧急状态」，以因应过去1周造成数百人被掳的绑架潮。

提努布发布声明表示：「这是一场全国性紧急事件，我们正加派军警人力，特别是在安全状况堪忧的地区。」

短短几天内，奈及利亚各地的歹徒先后绑架了20多名穆斯林女学童、38名在祈祷的民众、300多名天主教学校师生、13名在农场附近行走的年轻女性，另拐走10名妇孺。

提努布说：「鉴于新出现的安全情势，我已决定宣布全国进入安全紧急状态，并下令增加军队招募。」

周末期间，他已指示部分用于保护政要的警队人员归建执行一般警务，并命令再徵招5万名新警力。

根据欧盟庇护署（EUAA）资料，在奈及利亚约37.1万名警力中，超过10万人原本负责保护政界人士与重要人士。

除了东北部持续16年的圣战分子动乱，奈及利亚还长期受到治安不稳困扰，勒赎绑架案件频传。

奈及利亚境内第一起震惊全球的大规模绑架案发生在2014年，当时伊斯兰基本教义派组织「博科圣地」（Boko Haram）于东北部奇博克（Chibok）绑走276名少女。

自此之后又发生了好几千起绑架案，有些甚至未被通报。

奈及利亚风险顾问公司SBM Intelligence指出，「奈及利亚的勒赎绑架危机已整合为一个结构化、追逐利润的产业」。