委内瑞拉总统马杜洛遭美国逮捕 欧盟呼吁遵守国际法

（法新社布鲁塞尔3日电） 美国总统川普（Donald Trump）稍早宣布，美军今天已在大规模攻击行动中逮捕委内瑞拉总统马杜洛。欧洲联盟（EU）呼吁各方「克制」并遵守国际法。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）在与美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）通话后，于社群媒体平台X发文表示：「欧盟已多次声明马杜洛（Nicolas Maduro）缺乏正当性，也强烈支持（委内瑞拉）政权能和平转移。」

但她进一步写道：「无论在任何情况下，国际法的原则及联合国（UN）宪章都必须遵守。我们呼吁克制。」

卡拉斯还说，欧盟正在密切关注快速变化的情势，她已与欧盟派往委内瑞拉的特使通话，以欧盟公民的安全为「最优先事项」。

欧盟并未承认2024年委内瑞拉总统大选具争议性的结果，马杜洛在这场选举连任成功取得第3个任期。欧盟也以破坏委内瑞拉民主为由，对数十名委国官员实施制裁。

然而，欧盟并未如美国正式承认委内瑞拉反对派总统候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）是合法的国家领袖。龚萨雷兹是在委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）遭到禁止参加总统大选后，在最后一刻代替她出征。

选后龚萨雷兹已逃离委内瑞拉，来到西班牙首都马德里。马杜洛今天传出遭到美国逮捕后，西班牙已提议担任调解人。