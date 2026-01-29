婴儿奶粉全球召回风暴延烧 嘉必优遭点名为污染原料供应商

（法新社北京29日电） 一场涉及可能受污染婴儿配方奶粉的全球性召回行动，使中国生技公司嘉必优成为外界关注焦点。嘉必优被指是疑似受污染成分的供应商。

以下是法新社的重点整理：

●为何成为众矢之的？ 近几周来，包括法国食品业龙头达能集团（Danone）与瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）等多家大型企业陆续召回恐遭仙人掌杆菌毒素（cereulide）污染的婴儿配方奶粉。仙人掌杆菌毒素可能引起腹泻及呕吐。

大多数公司并未点名污染来源。不过，法国企业Nutribio向法新社表示，召回旗下产品「是因为接获嘉必优警示，该公司是Omega-6（ARA）成分的国际供应商」。

花生四烯酸（arachidonic acid）简称ARA，是一种不饱和脂肪酸，主要添加于婴儿配方奶粉与食品中。

法国农业部也指出，雀巢、拉克塔利斯（Lactalis）与维他捷敏宁（Vitagermine）的婴儿配方奶粉召回事件，源头涉及一家中国供应商。 法国「儿童健康协会」（Association for Children’s Health）26日在法院文件中点名嘉必优。

这个儿童权益倡议团体向巴黎法院提出紧急禁制令，要求政府下令企业在24小时内全面下架所有内含嘉必优ARA油的婴儿配方奶粉。

●我们对这家公司了解多少？

嘉必优成立于2004年，总部位于中国武汉，是中国国内最大的ARA产品供应商。

ARA被认为有助婴幼儿脑部与神经系统发育。除了ARA之外，嘉必优的主要产品还包括二十二碳六烯酸（DHA）、唾液酸（sialic acid）以及维生素A前驱物β-胡萝卜素。

嘉必优声称，其产品在中国国内市占率超过50%，客户包括蒙牛、君乐宝与伊利等大型乳品企业。公司申报资料显示，嘉必优也是雀巢与达能的原料供应商。

雀巢本月发布声明说，由于「一名主要供应商所提供的原料出现品质问题」，公司正在对ARA油进行检测。 ●各界反应如何？

法国调查人员正在调查两名婴儿疑似食用雀巢奶粉后死亡事件。不过，法国当局说，目前尚未确认配方奶粉与婴儿死亡事件之间存在因果关系。

北京当局本月表示，非常重视雀巢在欧洲召回婴儿配方奶粉一事，并敦促雀巢在中国的子公司尽速召回相关批次产品。

中国国家市场监督管理总局承诺，将「全面确保婴儿配方奶粉的品质与安全」。

中国官方对食品安全议题极为敏感，近几十年来最严重的食安风暴之一即与受污染婴儿配方奶粉有关。

2008年，中国爆发三聚氰胺毒奶粉事件，受污染奶粉在中国造成约30万名儿童中毒，并导致6名婴儿因肾脏问题死亡。三聚氰胺（Melamine）本身为低毒性，但与三聚氰酸结合后，会形成难以溶解的结晶，造成严重肾结石。 ●公司方面怎么说？

截至目前，嘉必优尚未公开回应其ARA油遭污染的相关指控，也未回覆法新社多次置评要求。

在今年1月初雀巢宣布召回行动后，嘉必优股价在中国市场应声重挫。自1月7日以来，其股价已下跌逾21%，雀巢股价则下跌约4%。

达能股价也在宣布首波召回措施后，大跌约10%。（编译：刘文瑜）