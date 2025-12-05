孙正义：超级AI聪明万倍 我们将如鱼他们就像人类

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔5日电） 日本软银执行长及人工智慧投资人孙正义今天说，超级人工智慧（ASI）未来可能超越人类，以至于「我们会变成鱼，而他们就像人类一样」，甚至有能力赢得诺贝尔文学奖。

孙正义在首尔与韩国总统李在明会面时，描述未来高度发展的AI将以1万倍的幅度领先人类。孙正义的软银（SoftBank）是ChatGPT开发商OpenAI的主要支持者之一。

他说：「人脑与…鱼缸里的金鱼之间的差距是1万倍。」

他还说：「但未来将会不同–我们会变成鱼，而他们（AI）就像人类一样。」

孙正义告诉李在明：「他们将会比我们聪明1万倍。」李在明先前曾承诺要让南韩成为AI强国。

孙正义形容，这种超级人工智慧与人类之间的关系，就像人类与宠物之间的关系。

他说：「我们试着让它们快乐…我们也试着与它们和平共处。」

「我们不用吃它们…ASI不需要摄取蛋白质。它们不需要吃我们–不用担心。」

李在明听完后笑着说，他「现在有点担心」。

他询问孙正义，ASI是否能像去年以「素食者」获奖的韩国作家韩江一样，拿下诺贝尔文学奖。

李在明说：「我不认为这是一种理想的状况。」

孙正义则回应：「我认为可以。」

所谓ASI，指的是当AI全面超越人类时的假设情境。科学家普遍认为，这还有很长的路要走，但关键第1步–能于多数任务超越人类的人工通用智慧（AGI）–或可于10年内实现。