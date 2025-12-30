孟加拉前总理吉亚逝世 儿子拉曼返国主持大选布局

（法新社达卡30日电） 孟加拉民族主义党（BNP）表示，前总理吉亚（Khaleda Zia）已于今天清晨辞世，享寿80岁。外界普遍认为，吉亚原本有望在明年大选卷土重来，再度领导国家。

法新社报导，民族主义党在声明中指出：「本党主席暨全国领袖吉亚于今天清晨6时，在晨祷之后与世长辞。」

尽管多年饱受病痛与牢狱之苦，吉亚在上月仍誓言要参加2026年2月大选。外界普遍看好吉亚的民族主义党将领先各党。

明年2月大选，是自群众起义推翻吉亚的政敌哈希纳（Sheikh Hasina）之后的首次选举。

但在11月下旬，吉亚被紧急送往医院。尽管医护人员竭尽全力，但因一系列健康问题，她的病情仍然继续恶化。

就在她辞世前数小时，党内工作人员在昨天以她名义，提交了3个选区的提名名单。

在吉亚最后的日子里，代理党主席尤努斯（Muhammad Yunus）呼吁全国为她祈祷，赞扬她是「激励全国的极大泉源」。

2018年，在哈希纳政府执政期间，吉亚因贪污罪名被判刑入狱，同时也被禁止出国就医。直到去年哈希纳被迫下台后不久，吉亚才获释。

本月稍早，有关方面曾准备以医疗专机，送她前往伦敦就医，但她身体状况不稳定，未能成行。

吉亚之子、重量级政治人物拉曼（Tarique Rahman）在自我流亡17年后，于本月25日返国，受到大批支持者热烈欢迎。

现年60岁的拉曼将率领民族主义党，参加明年2月12日国会大选，若该党赢得多数席位，他也被视为新任总理的主要人选。

根据孟加拉报纸「曙光日报」（Prothom Alo）报导，吉亚获得「不妥协领袖」称号，拉曼和家属陪伴在她身边走完人生最后一程。（编译：纪锦玲）