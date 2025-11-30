宏都拉斯总统大选登场

（法新社德古西加巴30日电） 宏都拉斯今天开始进行总统大选投票，美国总统川普（Donald Trump）先前扬言说，若他支持的宏国候选人落败，将削减对宏都拉斯的援助。

根据法新社记者现场观察，投票所于当地时间30日上午7时开放，预期维持10小时，初步结果预计晚间8时（台湾时间12月1日上午10时）后出炉。选民将选出总统、国会议员以及地方首长。

宏国总统大选总计有3名候选人，其中一方是现任总统卡斯楚（Xiomara Castro）所属执政党候选人蒙卡达（Rixi Moncada），以及2位右派候选人，包括川普力挺的反对党国家党（National Party）候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以及中间右派反对党自由党（Liberal Party）的纳斯拉亚（Salvador Nasralla）。

宏都拉斯总统大选采一轮投票决胜负，纳斯拉亚在一份10月民调中处于领先状态，阿斯夫拉则位居第2；主张继续与北京维持邦交的蒙卡达在民调中排名第3。

现年67岁的阿斯夫拉是建筑业大亨，他曾任宏国首都德古西加巴（Tegucigalpa）的市长。

川普日前扬言若阿斯夫拉落败，美国将削减对宏都拉斯的援助，他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「如果他（阿斯夫拉）没赢，美国就不会再把钱投入无底洞了。」

据报导，宏都拉斯历经多年左翼执政之后，可能成为继阿根廷和玻利维亚之后，下一个转向右翼的拉丁美洲国家。