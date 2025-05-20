官员：印巴同意5月底前部队撤回和平时阵地

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（法新社伊斯兰马巴德20日电） 1名巴基斯坦高阶安全官员今天告诉法新社，巴基斯坦与印度已同意，将彼此在最近冲突期间增加部署的兵力，在本月底前撤回和平时期的各自阵地。

印度控制的克什米尔（Kashmir）地区4月发生观光客遭到数名枪手攻击，引发印度和争夺克什米尔主权的邻国巴基斯坦爆发4天冲突，共造成70多人死亡。新德里指控观光客遇袭事件是伊斯兰马巴德指使，巴基斯坦则否认。

印度于是在本月7日对巴基斯坦发动数起打击，声称目标是「恐怖主义营地」。巴基斯坦也立刻予以回击，双方爆发以牙还牙激战，出动无人机、飞弹、大炮和战机互攻，直到美国总统川普（Donald Trump）意外宣布印巴停火，这波冲突才戛然而止，至今未再开打。

这位要求匿名的巴基斯坦高阶安全官员透露，印巴两国已同意在本月底前将冲突时增加部署的兵员与武器逐步撤回原先阵地。这些兵员与武器大多在原已重度武装的克什米尔的印巴控制线（Line of Control，LoC）两侧。

印度陆军上周已表示，印巴双方同意采取「立即措施以确保部队从边界和更前方区域撤减」。今天这名巴基斯坦官员则说：「按照原初计画，所有这些步骤会在10天内完成；但出现一些小问题造成延迟。」