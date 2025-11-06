对等关税案言辩 美最高法院质疑川普此举合法性

（法新社华盛顿5日电） 美国最高法院今天就总统川普课徵对等关税一案的言词辩论时，多数大法官都对川普此举的合法性抱持怀疑。本案攸关最终究竟是维系或推翻川普重大经济政策，受各方瞩目。

川普政府数以十亿计美元的关税收入，以及与贸易伙伴谈判的关键筹码，如今可能生变；尽管最高法院里保守派的大法官居绝对多数，但他们这次检阅川普欲扩大总统权限的作法，似对他不利。

最高法院9位大法官目前正审理川普动用紧急权力，对几乎所有美国贸易伙伴徵收「对等」关税，以及针对墨西哥、加拿大与中国加徵的芬太尼关税等措施的合法性。

在将近3小时的言词辩论里，几位保守派大法官与3位自由派大法官皆质疑川普有权援引《国际紧急经济权力法》（IEEPA）徵收关税。

首席大法官罗伯兹（John Roberts）说：「法条中并未出现『关税』一词。」他强调，关税徵收等同于赋税，而徵税一直是「国会的核心权力」。

大法官们也想厘清，攸关重大经济或政治后果的政策，是否都需要国会明确授权。

代表川普政府答辩的联邦总检察总长索尔（John Sauer）主张，课对等关税无须国会授权，因为总统本就拥有广泛的固有权力。

最高法院的裁定可能需要数月才会出炉，而这项裁定也不影响川普另行加徵于钢铝和汽车等特定产业的关税。

川普已将美国平均有效关税税率推升至自1930年代以来的最高水准，还多次警告若他的关税措施被推翻，将带来灾难性后果。

下级法院于今年5月裁定，川普援引IEEPA课对等关税已超越职权，本案最终上诉至最高法院。