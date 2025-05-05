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尼加拉瓜不满联合国颁奖异议媒体 退出教科文组织

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（法新社马纳瓜4日电） 尼加拉瓜地方媒体今天报导，当局已通知联合国教科文组织，表示将退出该组织，以回应教科文组织将新闻奖项颁给已流亡海外的「新闻报」（La Prensa）。

法新社报导，联合国教科文组织（UNESCO）昨天将年度新闻奖项颁发给尼加拉瓜历史悠久的「新闻报」。

在尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）加强权力控制下，新闻报员工被迫在海外刊载文章。

尼加拉瓜外交部长江斯起（Valdrack Jaentschke）透过尼国媒体发布声明说，联合国教科文组织的决定「令人无法接受，也不能容忍」。

他说，新闻报为美国服务，纵容美国对尼国的干涉。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）在声明中表示，尼加拉瓜的决定将「使其人民无法享有以教育和文化为重点的合作所带来的益处」。

但阿祖莱说，联合国教科文组织的职责也是在「捍卫各地的言论自由」。

新闻报是一家拥有近百年历史的报纸，尼加拉瓜警方2021年突击这家报社，并逮捕总经理霍尔曼（Juan Lorenzo Holmann Chamorro），此后新闻报一直在网上刊登报导。

2022年，霍尔曼遭尼国法院判处9年徒刑，2023年遭驱逐出境后，流亡美国。

霍尔曼在社群媒体上表示，尼国当局对联合国教科文组织颁奖给新闻报一事感到愤怒，「反而让新闻报获得的认可更具分量」。

自2018年大规模抗议活动以来，尼加拉瓜已关闭5000多个非政府组织；联合国估计有300多人在示威活动中身亡。

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