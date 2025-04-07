尼坦雅胡将会晤川普 拟讨论关税与加萨冲突问题

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（法新社华盛顿7日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天将在华盛顿会晤美国总统川普，预计与他讨论暂缓对以国实施对等关税事宜，及寻求在伊朗和加萨等议题获得美方进一步支持。

自川普（Donald Trump）在4月2日「解放日」宣布祭出对等关税，震惊全球股市后，尼坦雅胡是第一位前进华府会晤川普的外国元首。

他还预计和川普商议加萨战争一事。以色列在3月18日恢复对加萨走廊的猛烈轰炸，使美国、埃及和卡达居中促成以色列与巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）停火数周的协议宣告破裂。

尼坦雅胡结束匈牙利之行后直赴华盛顿，首要目标是说服川普改变实施对等关税的决定，或至少在关税生效前，寻求降低美国对以国进口商品课徵的17%关税。

以色列总理办公室指出，尼坦雅胡抵达华盛顿后，会晤了美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）和美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）。

尼坦雅胡发表声明说：「我是首位会晤美国总统川普、与他商议对以色列经济至关重要事物的外国元首。」

他表示：「我相信这反映了我们之间特殊的个人关系，以及美国和以色列之间独特的连结，这对目前情势而言相当重要。」有分析家认为，尼坦雅胡将寻求为以色列争取关税豁免。

希伯来大学（Hebrew University）经济学教授史必哲（Yannay Spitzer）表示，造访华府「也是尼坦雅胡照规矩行事，向川普表明以色列支持他」。

史必哲说道：「如果（美国）宣布对以色列做出一些让步，我不会感到惊讶…这会成为其他国家的范例。」