尼泊尔应对圣母峰乱象 宣布攀登费用调涨1/3

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（法新社加德满都4日电） 尼泊尔官员今天宣布，已将境内世界第一高峰「圣母峰」（Mt. Everest）的攀登许可费用调涨1/3，此举将有助应对污染问题，同时提高攀登圣母峰的安全性。

尼泊尔文化、观光与民航部（Ministry of Culture, Tourism, and Civil Aviation）观光部门首长芮格米（Narayan Prasad Regmi）告诉法新社，春季（3月至5月）攀登旺季期间，征服标高8849公尺圣母峰的许可证费用将从1万1000美元上调至1万5000美元（约新台币49万）。

另据尼泊尔「加德满都邮报」（The Kathmandu Post）报导，秋季（9月至11月）攀登许可证费用将从5500美元上涨至7500美元。

与此同时，冬季（12月至2月）及雨季（6月至8月）的攀登许可证费用也会从每人2750美元上调至3750美元。

法新社报导，全球有14座海拔8000公尺以上的高峰，其中8座位于尼泊尔，每年都为该国吸引数以千计的登山客。

为征服圣母峰，外国登山客不惜砸下重金。他们去年购买了逾400份登山许可，让尼泊尔国库进帐约400万美元。

根据尼泊尔当局，这笔资金将用于清理登山客留下的垃圾，以及进行必要的搜救行动等。