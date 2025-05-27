尼泊尔登山家刷新纪录 第31次成功登顶

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（法新社加德满都27日电） 人称「圣母峰之男」（Everest Man）的55岁尼泊尔登山家卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天刷新纪录，第31次攀上世界最高峰，距离他第一次登顶已超过30年。

尼泊尔向导服务公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks）在声明中表示：「狂贺传奇的卡米．瑞塔第31次成功登上圣母峰，创史上最多次纪录。」

声明提到：「无须多介绍卡米．瑞塔。他不只是民族登山英雄，也是圣母峰本身的全球象徵。」

卡米．瑞塔1994年为一趟商业探险行程工作时，第一次抵达圣母峰之巅，此后他几乎每年都带着客户攀登圣母峰。

卡米．瑞塔去年第29次和第30次攀登这座海拔8849公尺的山峰后说，他只是在「工作」，没有创纪录的念头。

他2024年5月告诉法新社：「我很高兴创纪录，但纪录最后总会被打破…登山能帮尼泊尔获得世界认可，让我更开心。」

「七峰跋涉」表示，卡米．瑞塔今天带领印度陆军登山团完成这次壮举，他「不仅自己抵达山巅，也带头并引导团队中的最后剩余成员登顶」。

本月稍早，51岁的英国籍登山家库尔（Kenton Cool）第19次成功登上圣母峰，刷新自己保持的非尼泊尔人登顶纪录。

自1953年纽西兰人希拉瑞（Edmund Hillary）和雪巴人丹增．诺盖（Tenzing Norgay）成功登顶以来，已有超过8000人登上圣母峰。