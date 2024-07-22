恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭

据瑞士法语电视台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。
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《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)引用瑞士徒步组织Suisse Rando的消息说，关闭的路线总计长度约1’300公里。
瓦莱州拥有约8’800公里的徒步路径，这里受到影响尤为严重。瓦莱州法语区Valrando徒步协会负责人塞巴斯蒂安·拉帕兹(Sébastien Rappaz)表示：“某些地区的很大一部分路径无法通行或损坏严重。”
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拉帕兹在接受RTS采访时表示：“很难给出受到影响的确切公里数，因为还有许多路径因积雪而无法通行。”他认为，目前“我们所能做的就是发布信息，以免人们在预期有路的地方遇到无路可走的情况。”
拉帕兹表示，他依靠负责维护路径的当地市镇来传递信息。目的是将这些信息发布在Suisse Rando和SuisseMobile的各种移动应用和互联网平台上，许多徒步者都会使用这些渠道获取信息。
拉帕兹指出，在受损较轻的路径上，清理工作将逐步展开，但资源“相对有限”。他警告说，某些路径可能不得不被完全废弃。“我们可能需要考虑某些路径的未来，是否重新开放，是否需要建设特殊基础设施。不久的将来我们就急需回答这两三个问题，”他说。
气候风险
与此同时，全球变暖可能会增加徒步路径承受的压力。“在冰碛上的路径正在下沉，高山上的路径以前受到永久冻土保护而免遭落石影响，但随着冻土消失，这些地区暴露得越来越多。洪水和泥石流并不是新现象，但近年来其影响更加明显，而且不可预测，”拉帕兹说。
“因此，首先要做的是遵循官方标记的路线，这样可以保持一定的控制感。之后，可以像往常一样计划你的徒步旅行，但可能需要事先获取一些额外的信息：确保路径仍然存在，确保路径没有被积雪覆盖，通过打电话给当地旅游办公室、山间小屋、酒店或该地区的其他机构进行确认。”
最后，拉帕兹表示，有时候你不得不放弃徒步计划。他说：“当你没有足够的技能或能力时，不要抗拒原路返回。”
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