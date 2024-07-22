立足瑞士 报道世界
登录
新闻
山区生活

恶劣天气迫使瑞士多条徒步路线关闭

伯尔尼州的徒步标志。
伯尔尼州的徒步标志。 Keystone / Peter Schneider

据瑞士法语电视台RTS报道，由于天气恶劣，今年夏天瑞士约有620条徒步路线仍处于关闭状态，其中瓦莱州(Valais)受到的影响尤为严重。

此内容发布于
4 分钟
RTS

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)引用瑞士徒步组织Suisse Rando的消息说，关闭的路线总计长度约1’300公里。

瓦莱州拥有约8’800公里的徒步路径，这里受到影响尤为严重。瓦莱州法语区Valrando徒步协会负责人塞巴斯蒂安·拉帕兹(Sébastien Rappaz)表示：“某些地区的很大一部分路径无法通行或损坏严重。”

相关内容
Wandern am Gibidumsee VS Hintergrund: Fletschhorn Foto by Christof Sonderegger

相关内容

在瑞士徒步：您需要了解什么

此内容发布于 在您收拾背包、穿上徒步鞋上路之前，先来看看我们的团队特意为您编写的这些实用提示。 我可以到哪里去寻找灵感？ 您…

更多阅览 在瑞士徒步：您需要了解什么

拉帕兹在接受RTS采访时表示：“很难给出受到影响的确切公里数，因为还有许多路径因积雪而无法通行。”他认为，目前“我们所能做的就是发布信息，以免人们在预期有路的地方遇到无路可走的情况。”

拉帕兹表示，他依靠负责维护路径的当地市镇来传递信息。目的是将这些信息发布在Suisse Rando和SuisseMobile的各种移动应用和互联网平台上，许多徒步者都会使用这些渠道获取信息。

拉帕兹指出，在受损较轻的路径上，清理工作将逐步展开，但资源“相对有限”。他警告说，某些路径可能不得不被完全废弃。“我们可能需要考虑某些路径的未来，是否重新开放，是否需要建设特殊基础设施。不久的将来我们就急需回答这两三个问题，”他说。

气候风险

与此同时，全球变暖可能会增加徒步路径承受的压力。“在冰碛上的路径正在下沉，高山上的路径以前受到永久冻土保护而免遭落石影响，但随着冻土消失，这些地区暴露得越来越多。洪水和泥石流并不是新现象，但近年来其影响更加明显，而且不可预测，”拉帕兹说。

“因此，首先要做的是遵循官方标记的路线，这样可以保持一定的控制感。之后，可以像往常一样计划你的徒步旅行，但可能需要事先获取一些额外的信息：确保路径仍然存在，确保路径没有被积雪覆盖，通过打电话给当地旅游办公室、山间小屋、酒店或该地区的其他机构进行确认。”

最后，拉帕兹表示，有时候你不得不放弃徒步计划。他说：“当你没有足够的技能或能力时，不要抗拒原路返回。”

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
2
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
62 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
47 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

CSS保险首席执行官：减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”。

相关内容

减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”

此内容发布于 围绕糖尿病和减肥针剂的炒作正在推高瑞士的医疗成本。瑞士第二大医疗保险公司CSS保险的首席执行官Philomena Colatrella坦言：“明年，瑞士所有医疗保险公司的支出将飙升到数亿瑞郎。”

更多阅览 减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”
大约100名瑞士人和席琳·迪翁患有相同的疾病

相关内容

瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病

此内容发布于 席琳·迪翁(Céline Dion)的纪录片让一种鲜为人知的疾病走进了人们的视野。据专家介绍，这位歌手的名人身份，对大约100名身患僵人综合征(Stiff Person Syndrome)的瑞士人来说是一种幸运。

更多阅览 瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病
日内瓦机场将于2025年开始收取航班延误费。

相关内容

日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费

此内容发布于 为了解决噪音污染问题，日内瓦机场计划在2025年推出一个配额制度：所有将航班安排在夜间10点之后从瑞士机场起飞的航空公司必须支付相应费用。

更多阅览 日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费
租户协会计划发起公民动议，反对房租飞涨。

相关内容

瑞士公民动议：反对天价房租

此内容发布于 瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。

更多阅览 瑞士公民动议：反对天价房租
瑞士联邦委员会希望在全球范围内废除死刑。

相关内容

瑞士致力于在全球范围内废除死刑

此内容发布于 瑞士宣布，其外交政策目标之一是在全世界范围内废除死刑。瑞士联邦外交部亦将该目标设定为2024至2027年四个人权优先主题之一。

更多阅览 瑞士致力于在全球范围内废除死刑
研究人员破解壁虎皮肤花纹的秘密。

相关内容

瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜

此内容发布于 日内瓦大学的科学家揭开了豹纹壁虎皮肤花纹背后的秘密。据研究发现，一种特定类型细胞的缺失造就了壁虎皮肤上独特的豹纹图案。

更多阅览 瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Wandern am Gibidumsee VS Hintergrund: Fletschhorn Foto by Christof Sonderegger

相关内容

在瑞士徒步：您需要了解什么

此内容发布于 在您收拾背包、穿上徒步鞋上路之前，先来看看我们的团队特意为您编写的这些实用提示。 我可以到哪里去寻找灵感？ 您…

更多阅览 在瑞士徒步：您需要了解什么
Hiking map

相关内容

瑞士发布最新徒步地图

此内容发布于 这份按照基本比例尺1:50000绘制而成、囊括16条瑞士徒步路线的远足指南，已于本周四(5月17日)正式发售。…

更多阅览 瑞士发布最新徒步地图
Two hikers on a mountain path near Planplatten above the village of Hasliberg in the Bernese Alps

相关内容

瑞士：徒步的天堂

此内容发布于 人们总说瑞士是天堂的后花园，为了饱览花园之美，腿脚犯懒怎么行！瑞士人最爱的运动就是徒步，有了天时、地利，还怕没有人和? 从十几岁的少年到七八十的老人，每10个瑞士人里就有4位热衷远足。瑞士人对徒步这件事到底有多么当真？借着夏天徒步季节的来临，我们用最新统计数字好好为你讲讲瑞士人远足那些事儿。

更多阅览 瑞士：徒步的天堂

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团