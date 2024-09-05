1300余不同树种在瑞士城市安家

瑞士城市拥有1300余种不同的树种。 Keystone-SDA

瑞士联邦森林、雪和景观研究所(WSL, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research)在9月2日发表的研究中称，瑞士城市里生活着1300余种树种，多数都非本地树种。森林中的树种却仅有76种。

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然而，根据该研究，树木的多样性也有其副作用：它使城市“成为森林害虫入侵的门户”。从比例上看，相比森林，外来害虫在城市里能找到更多寄主。

研究作者强调，因此，城市环境“是采取观察性措施的理想场所，可以及早识别和控制入侵物种”。该研究已在国际期刊《景观与城市规划》(Landscape and Urban Planning)上发表。

为此，他们参阅了瑞士各地的树木登记册。各个城市在树木登记册中列出各自的树种。共有超过50万棵城市树木收录入册。

城市生物多样性

不过，我们也要正确认识这种出人意料的城市树种多样性，因为在多数情况下，占主导地位的只有少数几个树种，比如枫树和菩提树。在天然林中更是如此：距离城市不足十公里的森林里，云杉和山毛榉占据绝对优势。

一份新闻稿引用森林保护专家Benno Augustin的话解释道：“因此，我们对城市树木与周边森林树木的比较研究是有意义的。毕竟，人们普遍认为城市缺乏多样性，而森林多样性丰富。事实上，情况正好相反。”