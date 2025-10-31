川普下令重启核试 日本被团协抗议

（法新社东京31日电） 美国总统川普昨天无预警宣布，他已指示五角大厦展开核武试验，引发日本原爆幸存者组织「日本原水爆被害者团体协议会」（日本被团协）强烈批评，称「完全令人无法接受」。

美国于第二次世界大战期间在日本广岛与长崎投下两枚原子弹，造成超过20万人死亡，这也是核武唯一一次被用于战争的纪录。原爆幸存者长年承受身心创伤，以及作为受害者往往伴随而来的污名。

川普昨天表示，他已下令美国国防部展开核武试验，但未说明是测试武器系统或核试爆。美国上次核试爆是在1992年。

去年获颁诺贝尔和平奖的日本被团协向美国驻日大使馆递交抗议信。根据法新社今天取得的副本，日本被团协在信中表示，川普这项指令「与世界各国致力实现无核武和平世界的行动背道而驰，完全令人无法接受」。

长崎市长铃木史朗也谴责川普的命令「践踏了全世界人民为实现无核武世界而流血流泪的努力」。

铃木史朗昨天告诉媒体：「如果立即恢复核武试验，他还配得上诺贝尔和平奖吗？」他是指日本首相高市早苗有意提名川普角逐诺贝尔和平奖。

广岛另两个原爆幸存者团体也发出声明，表示「我们强烈抗议，并坚决要求不得进行这类试验」，「核战中没有赢家或输家，全人类都是输家」。