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川普不满美媒有关空袭伊朗报导 扬言提告

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普升高他长久以来对主流媒体的攻势，诋毁个别记者，扬言就他们本周以来有关美军空袭伊朗的报导采取法律行动。

川普（Donald Trump）上周末下令空袭伊朗核设施被视为政治豪赌，部分支持者批评他违背竞选承诺，未能避免美国对外国进行军事干预。

川普抨击媒体对一份政府初步机密报告的报导，其中暗示川普声称伊朗核设施已被「摧毁」的说法言过其实。

许多观察家认为，川普对记者的攻击异常凌厉，凸显川普试图让媒体处于守势，防止外界密切检视这场空袭行动。

美国有线电视新闻网（CNN）和「纽约时报」率先报导这份初步情报评估报告，随后其他主流媒体转载。评估报告显示美军空袭可能未摧毁核设施核心部分，仅使伊朗核子计画倒退数个月。

川普表示，CNN应该将报导此事的记者「像狗一样」赶出去，还说CNN和纽时的记者是「有病的坏人」，他们企图贬抑参与空袭的美国飞行员。

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）26日在电视记者会上重申川普的不满，并驳斥美国国防情报局（DIA）发布的报告调查结果。

川普还扬言就纽时和CNN有关这份情报报告的报导，对他们提告。

根据纽时说法，川普私人律师在一封信中表示，纽时损害了川普的声誉，并要求纽时「撤回报导并道歉」，称报导内容「不实」、涉及「诽谤」且「不爱国」。纽时表示已拒绝这些要求。

乔治华盛顿大学（George Washington University）政治管理学程主任贝尔特（Todd Belt）告诉法新社：「川普正在扼杀信使（指媒体记者）。」

贝尔特说，「他（川普）拿媒体出气是因为他知道媒体不受欢迎」，尤其是他的「让美国再次伟大」（MAGA）核心基本盘对媒体没好感，「此外，他和政府中的其他人士正利用『爱国牌』强化对媒体的攻势」。

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