川普与英特尔执行长会面 商务部长与财长陪同

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天表示，他与晶片制造商英特尔（Intel）执行长陈立武举行了一场「非常有趣」的会谈。而几天前，川普才要求陈立武辞职。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，他与陈立武会面，并由商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）和财政部长贝森特（Scott Bessent）陪同。

川普发文说：「这场会谈非常有趣。他的成功与崛起是一段令人赞叹的故事。」

川普又说，他的内阁成员将于下周与陈立武会谈，并向总统提出「建议」。

英特尔没有回应置评要求。

美国共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）6日致函英特尔董事会独立主席耶里（Frank Yeary），质疑今年3月上任英特尔执行长的陈立武与中国企业的关联，以及他的前东家益华电脑（Cadence Design）近日所涉刑事案件。随后，川普上周要求陈立武「马上」辞职。

川普7日在真实社群发文指出：「英特尔执行长存在高度（利益）冲突，必须马上辞职。没有解决这个问题的其他办法。」

陈立武当时发表声明指出，英特尔正在与川普政府接洽，以解决相关疑虑，并确保政府「掌握事实」。

陈立武在声明中说，外界近来「流传很多」关于他过去任职华登国际（Walden International）和益华电脑（Cadence Design）的「错误讯息」。

陈立武说：「我总是遵循最高的法律与道德标准。」