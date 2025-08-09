川普以反犹太主义指责UCLA 要求罚款近300亿元

afp_tickers

3 分钟

（法新社洛杉矶8日电） 美国总统川普政府指称加州大学洛杉矶分校（UCLA）因应2024年与加萨（Gaza）相关的学生抗议活动时存在反犹太主义，川普今天要求对加州大学系统处以10亿美元巨额罚款。

哥伦比亚大学（Columbia University）为解决类似的联邦反犹指控，同意支付约2亿美元，而川普要求加州大学支付的金额是这个数目的5倍。

自从川普重返白宫以来，大学一直是他动手处理的目标之一。一名高阶官员表示，此一金额目势将「彻底摧毁」公立的加州大学系统。

加州大学系统有10个校区，包括洛杉矶分校。负责监管的加州大学校长米利肯（James Milliken）说，今天已收到10亿美元（约新台币298亿元）的要求，并正在核查。

米利肯说：「作为公立大学，我们是纳税人资源的守护者，如此规模的金额将彻底摧毁国家最强大的公立大学系统，并对学生与所有加州居民造成巨大伤害。」

媒体报导提到，政府希望分期付款，并要求校方另支付索赔基金1.72亿美元，用以补偿犹太学生及其他声称受到歧视的人。

加州大学系统各分校一向排在美国最佳公立大学之列，但目前正努力面对来自川普政府的压力，光是洛杉矶分校在医学与科学方面就有逾5亿美元补助款遭冻结。

川普此举似乎沿用白宫迫使哥伦比亚大学让步的类似策略，对哈佛大学（Harvard University）亦有相似做法。

哥伦比亚大学的协议包括承诺遵守规定，不在招生或招聘时考虑种族因素，还有其他一些让步。

2024年，亲巴勒斯坦抗议活动席卷数十所美国大学校园，从哥伦比亚大学到加州大学洛杉矶分校，因学生扎营示威引发警方镇压与群众暴力，时任总统拜登（Joe Biden）曾说「秩序必胜」。

他倡导的「让美国再次伟大」（MAGA）运动视学术界为精英阶层，不仅过于自由，也对川普支持者青睐的族群民族主义持敌对态度。

经常与川普互呛的加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天表示，加州大学不应屈服于川普的要求。兼任加州大学董事的纽松说：「事有对错，我们会做正确的事。」

纽松还说：「这关乎我们的竞争力，关乎这个国家的命运和未来，关乎我们的主权。」