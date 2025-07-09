川普再会尼坦雅胡 加强施压终结加萨战争

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普和以色列总理尼坦雅胡今天在24小时内两度会谈，川普扩大施压要求尼坦雅胡终结加萨战争这场「悲剧」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再度回到白宫展开新一轮会谈，先前卡达调解人在杜哈（Doha）会谈中曾警告，以色列和巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间难以实现的停火协议需要时间才能达成。

川普宣布尼坦雅胡将再次来访时告诉记者：「这是一场悲剧，他想解决，我也想解决，我认为另一方也想解决。」

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）指出，他希望能在几天内达成协议。魏科夫说：「我们希望本周结束前会达成协议，实现停火60天。」

魏科夫还说，这项交易将包括哈玛斯将归还10名仍存活人质，以及9名已故人质遗体。

尼坦雅胡昨晚与川普共进晚餐，今天再度回到白宫进行未对媒体开放的会谈。

尼坦雅胡稍早与美国联邦众议院议长强生（Mike Johnson）会面时被问到是否即将宣布停火，尼坦雅胡回答：「我们当然正在努力。」

川普一直强力支持以色列，在近期以色列和伊朗战争中尤其可见，但他也加强施压，要求终结加萨这场他称为「地狱」的战争。

加萨民防机构报告，以色列今天攻击造成29人死亡，包括3名孩童在内。

以色列则有5名军人在北加萨丧生，这是以色列部队在这个巴勒斯坦领土上阵亡人数最多的一天之一。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）