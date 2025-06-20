川普反DEI令企业赞助缩水 纽约同志游行改变募款策略

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（法新社纽约20日电） 今年的纽约同志骄傲游行将于本月29日登场。然而，随着华府表态反对「多元、平等及包容」（DEI）政策，一些企业已取消或缩减赞助，游行主办方转而加强个人和社群募款。

美国总统川普（Donald Trump）大力挞伐政府机构和民营部门的「多元、平等及包容」政策后，一些企业取消或减少赞助今年的同志骄傲游行。

纽约市骄傲游行（NYC Pride March）发言人基尔布莱德（Kevin Kilbride）表示，作为纽约市最大的骄傲游行团体，其「募款目标仅达成约80%」。

游行将于29日举行，主办方预估吸引多达200万人参加。

基尔布莱德指出：「我们设法以社群募款活动填补这个缺口。所以我们在5月中旬发起点对点（peer-to-peer，即P2P）活动，民众可在网路上自发募款并分享给朋友，让大家捐款。」

他提到，游行主办方「希望多仰赖个人捐款和社群支持一点」。

根据游行主办单位，他们在短短几天内，已从近200名捐款者那里募得将近2万5000美元（约新台币74万元）。

过去几年，大企业赞助的华丽花车与社群团体安排的花车会一同在纽约市曼哈顿第五大道（Fifth Avenue）游行。虽然许多公司今年仍会参与，一些企业已悄悄降低投入程度。

为企业和非营利组织牵线的公司Engage for Good执行长潘万尼（Muneer Panjwani）说道，「过去1年来赞助大幅缩水」，一些长期支持骄傲游行活动的企业，现已决定不再提供支持。