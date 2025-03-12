川普可能本周与俄总统通话 欢迎泽伦斯基再访华府

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天表示，在乌克兰支持美国提出的停火方案并同意与俄罗斯会谈以结束侵乌行动后，他可能会于本周与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话。

川普也暗示乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会受邀返回华府，即便两人2月28日在白宫公开争执后不欢而散。

记者问他本周是否将与蒲亭通话时，共和党籍的川普表示：「我想是的，没错。」被问到是否欢迎泽伦斯基回到白宫时，川普说：「当然。」

一名记者问到关于乌克兰全面停火的展望时，川普回覆说：「嗯，我希望能在接下来几天结束，我想看到这种情况。」

他补充说：「我知道我们明天将与俄罗斯举行一场大型会议，希望接着能进行一些很棒的对话。」

在川普发表这些言论之前，美国与乌克兰两方官员在沙乌地阿拉伯结束漫长会谈，美方同意恢复与基辅分享情报，并提出30天停火计画。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）称这是「了不起的突破」。

另外，针对川普表示本周可能与蒲亭通话，俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）向俄国官媒表示：「我们不排除未来几天与美国代表接触。」