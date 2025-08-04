川普因印度买俄油要调高关税 新德里当局：不合理

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（法新社新德里4日电） 印度外交部今天表示，美国和欧盟因为新德里当局购买俄罗斯石油而「针对」印度，但这些举动「不合理」，印度会维护自身利益。

美国总统川普（Donald Trump）因新德里当局向俄罗斯采购石油而矢言要调高对印度的关税，印度外交部发言人贾斯瓦（Randhir Jaiswal）则发布声明指出：「针对印度的行为是不公正且不合理。」

声明写道：「就跟任何主要经济体一样，印度会采取一切必要措施，维护国家利益和经济安全。」

印度外交部声明没有透露关于这些措施的更多细节。

俄罗斯侵略乌克兰，让俄国失去欧洲传统买家，之后印度成为俄油的主要购买国，为莫斯科当局提供急需的出口市场。

但印度今天辩称，自身「开始从俄罗斯进口是因为战事爆发后，传统的供应被转移到欧洲」。

印度也声称，华府当时「积极鼓励印度进口此类油品，以加强全球能源市场的稳定」。

印度还表示，欧盟和美国跟莫斯科当局的贸易是双重标准。

贾斯瓦说：「揭露的真相是，正是那些批评印度的国家，放任自身与俄罗斯进行贸易。」

声明提到：「欧洲与俄罗斯的贸易不仅涵盖能源，还有肥料、矿产品、化学品、钢铁以及机械和运输设备。美国方面而言，继续从俄罗斯进口六氟化铀用于核能产业，进口钯用于电动车业，还有肥料及化学品。」

川普今天稍早在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文称，印度正「大量购买俄罗斯石油」，并出售以获取「巨额利润」。

川普还写道：「有鉴于此，我将大幅提高印度要对美国支付的关税。」但他没有透露具体的关税税率。

美国目前对印度商品课徵的10%关税，预计于8月7日调升至25%。

欧盟和英国上个月试图透过大幅调降俄罗斯石油出口价格上限，以对俄国经济施加更多压力，来迫使停止侵略乌克兰。