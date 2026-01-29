川普威胁终止对伊拉克援助 总理候选人马里奇批干预内政

（法新社巴格达28日电） 伊拉克主要总理候选人马里奇（Nouri al-Maliki）今天谴责华府「公然干预」内政。美国总统川普稍早威胁，如果马里奇担任总理，将结束对伊拉克的一切援助。

自美国2003年挥军入侵伊拉克推翻长期统治者海珊（Saddam Hussein）以来，美国一直对伊拉克政治具有重要影响力。

马里奇说：「我们坚决拒绝美国对伊拉克内政的公然干预。」马里奇是自美国入侵伊拉克以来，唯一曾连任两届的前伊拉克总理。

他在社群平台X上又说：「我们认为这是对伊拉克自2003年以来实行的民主体制的侵犯。」

法新社记者报导，川普发出这番威胁后，数百名民众傍晚在美国驻巴格达大使馆附近抗议，高喊「支持马里奇」（Yes for Maliki），还有一些人焚烧印有川普肖像和美国国旗的海报。

马里奇在2006年到2014年担任总理期间，因与伊朗的关系日益密切，且被指控推动宗教派系议程，而与华府方面关系交恶。

但这位高龄75岁、精明老练的政治家仍是伊拉克政坛的核心人物，且身为权力掮客，任何执政联盟若想成功筹组，他的认可被视为不可或缺。

川普昨天表示，如果马里奇被选为总理，伊拉克就是做出「非常糟糕的选择」。

他警告，由于马里奇「具有疯狂的政策与意识形态，如果他当选，美国将不再帮助伊拉克」。

马里奇获得「协调架构」（Coordination Framework）力挺，被推举为伊拉克下任总理。协调架构是一个由多个什叶派团体组成的联盟，成员与伊朗有不同程度的联系，近年来崛起成了主要执政联盟。