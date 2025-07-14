川普威胁30%关税 欧盟14日将再与美国谈

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（法新社布鲁塞尔14日电） 欧洲联盟主管贸易事务执行委员塞夫柯维奇表示，他打算今天再与美国对口官员对谈。布鲁塞尔正积极应对美国总统川普所提出的30%关税全新威胁。

带领欧盟27国进行谈判的塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）表示，尽管美国领导人发出了威胁，他「觉得」华盛顿准备继续谈判。

他说：「我打算今天稍晚再与美国对口官员谈，因为我无法想像在没有真正付出努力的情况下就放弃。」

川普12日宣布，若在8月1日前无法达成协议，他将对欧盟祭出全面性的30%关税，此举打乱了历经数月辛苦谈判所取得的进展。

塞夫柯维奇说：「目前的不确定性是由不合理的关税所造成，这种情况不能无限期持续下去。」

他表示，达成协议仍是欧盟的优先目标，但布鲁塞尔也为「各种结果」做好准备，「包括经过审慎考量、相应的反制措施」。

根据外交消息人士，一套额外的报复措施将在今天于布鲁塞尔举行的欧盟27国贸易部长会议中提出。

法国外贸部长圣马丁（Laurent Saint-Martin）抵达布鲁塞尔时表示，欧盟制定的报复计画应该「不设限」，「如果有所保留，就无法强化谈判筹码。」

圣马丁重申，法国支持代表27个成员国制定贸易政策的欧盟执委会，但也表示，上周末遭遇的挫折使欧盟必须重新思考策略。「显然，12日以来的局势要求我们改变策略。」

目前担任欧盟轮值主席国的丹麦外交部长拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，布鲁塞尔需要展现实力，以达成公平的协议。

他说，「我们不想和美国爆发任何形式的贸易战……我们也不想让局势升温」。

他在会谈前表示：「我们希望达成协议，但有句老话说：『想要和平，必须为战争准备』。」（译者：吴柏纬/核稿：陈政一）