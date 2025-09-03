川普宣布 美国太空司令部迁往阿拉巴马州

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天宣布，美国太空司令部（US Space Command）总部将从科罗拉多州迁至阿拉巴马州，推翻民主党籍前总统拜登的决定。

这项举措前，阿拉巴马州与科罗拉多州为谁该成为太空司令部的总部激烈争斗多年。

美国太空司令部负责监督太空作战行动，将为总部所在地区带来显着的就业机会。

川普在白宫表示：「我非常高兴地告诉大家，美国太空司令部总部将迁往一个美丽的地方，即阿拉巴马州的亨兹市（Huntsville）。」

川普在第一任总统任期挑选阿拉巴马州作为总部所在地，但民主党籍前总统拜登决定将太空司令部留在科罗拉多州的临时位置。

川普说：「我们最初选定亨兹市作为太空司令部总部，但这项计画却被拜登政府不当阻挠。」

川普为这项军事重组提出的理由之一，是他不满科罗拉多州允许选民以邮寄方式投票。

川普自己也曾在佛罗里达州透过邮寄方式投票，但他重申邮寄投票与选举舞弊有关，尽管这种说法已被反覆证明为虚假，但却是这位共和党人更广泛且史无前例地企图破坏公众对美国选举信任的一部分。

川普表示：「当这个州支持邮寄投票，意味着他们想要不诚实的选举，因为事实就是如此。所以这在太空司令部的决定中起了很大作用。」

太空在现代战争中几乎所有层面都发挥着至关重要的作用，许多军事技术依赖环绕地球轨道运行的感测器和卫星网路。（编译：徐睿承）