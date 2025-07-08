川普对加萨停火表乐观 卡达语带谨慎：谈判需要时间

afp_tickers

3 分钟

（法新社杜哈8日电） 美国总统川普对加萨停火可能取得突破性进展表达乐观之意后，卡达今天语带谨慎表示，以色列与哈玛斯之间的停火谈判仍继续进行，但「需要时间」。

在加萨走廊历经21个月的战火后，新一回合的停火间接谈判已经从6日展开，卡达外交部发言人安萨里（Majed al-Ansari）今天证实，谈判已经进入第3天。

安萨里在例行记者会上被问及是否已接近达成协议时告诉媒体：「我不认为我现在可以提供任何时间表，但我现在可以说，我们需要时间。」

自2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）越境攻击以色列，引爆加萨战争以来，卡达、美国、埃及等国一直在斡旋以色列和哈玛斯达成停火协议。

除2023年11月为期一周的停火，以及2025年1月开始的2个月休战外，在杜哈和开罗举行的间接谈判都未能结束以哈双方敌对行动。

川普稍早表示，杜哈谈判进展「非常不错」，哈玛斯「想要停火」。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）目前正在华府访问。

安萨里拒绝透露谈判细节，但表示他们聚焦在谈判框架。

他说：「目前的情况是，双方代表团都在杜哈，我们正在与他们分别就谈判框架进行沟通。」

「所以谈判还没开始，但我们正和双方洽谈协商的框架。」

安萨里指出「积极的接触」，以及谈判团队没有离开卡达首都杜哈，「不失为一个好预兆」。

2名巴勒斯坦消息人士稍早告诉法新社，拟议的协议包括为期60天的停火，在此期间，哈玛斯将释放10名还活着的人质并返还数具尸体，以交换被以色列拘禁的巴勒斯坦人。

然而，消息人士表示，哈玛斯也要求特定条件，要以色列撤军、保证谈判期间不会再爆发战斗，并恢复联合国（UN）主导的援助分配系统。

尼坦雅胡在谈判之初表示，哈玛斯透过斡旋者传达对美国支持停火提议的回应，包含了「令人无法接受的」要求。