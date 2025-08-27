The Swiss voice in the world since 1935

川普将主持大型会议　讨论加萨战后计画

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，川普明天将在白宫主持一场关于加萨战后计画的会议。

魏科夫接受福斯新闻（Fox News）采访时说：「我们明天将在白宫举行一场大型会议，由总统亲自主持，我们将在隔天制定一项非常全面的计画。」他并未提供更多细节。

川普今年稍早曾提议美国应该接管加萨走廊（Gaza Strip），将当地200万居民清空，并将加萨打造成海滨度假胜地，这番言论震惊全球。

川普说，美国将清除瓦砾堆与未爆弹，让加萨摇身成为「中东的蔚蓝海岸」。

这项计画虽获以色列总统尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）赞扬，但遭到许多欧洲和阿拉伯国家强烈批评。

魏科夫今天没有详细说明这项计画内容，仅表示他相信外界将「看到它有多么强大，多么有意义」。

法新社援引官方数据指出，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月袭击以色列，导致1219人丧命，其中大多是平民，并引发了加萨战争。

根据哈玛斯治下的加萨卫生部，以色列的报复性攻势导致至少6万2819名巴勒斯坦人死亡，其中大多为平民。联合国认为这项数据可靠。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

